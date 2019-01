Karlovic, che fatica!  Il day 4 di Pune.

Sono stati dei quarti di finale pieni di emozioni quelli di Pune. Il torneo indiano è arrivato al quarto giorno e si è giocato per strappare il pass delle semifinali. Tutto facile per Kevin Anderson. Il sudafricano è riuscito a superare facilmente lo spagnolo Munar con un doppio 6-3. Strada spianata anche per Duncic. Jaziri ha patito la stanchezza per l'ottavo di finale vinto in rimonta ieri con Mmoh. I match più interessanti sono stati quelli che hanno visto vincitori Simon e Karlovic. Il derby francese si apre con il 6-3 di Paire che pare dominare la partita. Nel secondo game Simon trascina il connazionale al tiebreak e strappa il pareggio. Benoit Paire si arrende e consegna il match al numero 30 del ranking ATP. Ma il match più agguerrito si è svolto in serata. La sfida tra Karlovic e Gulbis è stata una lotta continua. Due set. Due tie-break. Stesso risultato. La vittoria del serbo è arrivata dopo un doppio 7 (7) - 6 (5). Il lettone ha giocato fino all'ultimo con tenacia ma non è riuscito a portare a casa il risultato. In India di tempo per riposarsi c'è ne poco. Domani avremo subito le semifinali che decideranno chi saranno i contendenti per l'ultimo atto del Maharashtra Open. Di seguito i risultati e il calendario di domani.

Risultati

Source: @MaharashtraOpen on Twitter

Calendario

4 gennaio

14:30 Darcis S. (Bel)-Karlovic I. (Cro)

16:00 Anderson K. (Rsa)-Simon G. (Fra)