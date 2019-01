ATP Sydney- Qualificazioni giorno primo

Dopo i tre tornei di inizio anno, il giro del mondo a seguito dei campioni ATP continua con i primi match dell'ATP 250 di Sydney, quello che i tennisti definiscono la vera preparazione agli Open. Nella notte, si sono giocate le prime cinque partite del primo turno di qualificazione al tabellone principale. Passa Rublev, reduce da un buon Doha, il quale batte il russo Donskoy nettamente in due set 6-1 6-4, tenendo come sua arma migliore la stessa usata in Qatar, meglio definita aces. Soffre Nishioka, ma ha la meglio su Kubler in tre set in quasi due ore di gioco. Il giapponese perde 7-5 il primo, ma si risolleva con un 6-1 6-3. Bene Garin che batte Sousa e tiene il suo ruolo da testa di serie otto con un doppio 6-3. Daniel ritrova la vittoria, dopo la sconfitta contro Tsonga a Brisbane e batte un Rosol davvero lontano dalla sua forma migliore per 6-4 7-5, ma con non poca sofferenza ed equilibrio nei set giocati. Opelka regala la prima sorpresa del torneo con la vittoria sulla testa di serie numero sette Andujar, giocatore con esperienza anche di livello alto. 6-1 7-5 i punteggi dei set, in una partita che ha visto 20 aces di Opelka e altissime prime di servizio entrate, a livello di percentuale.

RISULTATI

RUBLEV- DONSKOY 6-1 6-4

NISHIOKA-KUBLER 57 61 63

GARIN-SOUSA 63 63

DANIEL-ROSOL 64 75

OPELKA-ANDUJAR 61 75