ATP Auckland- Parte bene Berrettini che si qualifica al turno secondo

Primo turno di Auckland con partite abbastanza equilibrate e con giocatori molto interessanti in ottica futura. Bella partita di Fritz, il quale batte, non senza sofferenza, il romeno Copil in tre set in quasi due ore di gioco. Il primo va al giocatore romeno per 6-4, ma l'americano risponde bene nei due set successivi 6-3 6-4. Kohlschreiber mette in piedi esordio migliore nella Nuova Zelanda e batte il qualificato Klahn per 6-4 7-6, in un tie break senza storia vinto per 7 giochi a 2. Bella e convincente la prova di Struff, ma tedesco molto fortunato a passare al turno successivo per il ritiro dello sloveno Djere dopo il primo set perso al tie break 7-5.

Norrie regala la prima sorpresa di giornata, eliminando dal torneo il francese Paire. Il ragazzo inglese gioca davvero bene, ci impiega solo due set per buttare fuori il favorito dell'incontro con set netti 6-2 6-3 e amplificando in maniera definitiva la crisi del giocatore d'oltrealpe. Bella prova di Sandgren che batte il qualificato Marterer, seppur autore di ottimi tornei precedenenti. Americano che vince in due set 6-3 6-4 senza nessun tipo di problema. Berrettini ci regala un dolce risveglio. Il nostro tennista supera ostacolo McDonald e passa al secondo turno, vincendo in due set senza problemi 6-3 6-4. Italiano che ora aspetta il vincente tra Johnson e Mayer, in un secondo turno per nulla facile. Sousa batte Shapovalov in tre set, perdendo 6-4 il primo, ma rimettendo in piedi tutta la partita con un doppio 6-4 in secondo e terzo. Negli ottavi, oltre a Berrettini, ostacolo Sandgren per Cecchinato, mentre Fognini aspetta il vincente tra Pella e Gojowczyk.