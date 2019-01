ATP Sydney- Day3: Millman e De Minaur avanzano, saluta Rublev

È tutto pronto per i quarti di finale del Sydney International. Gli ottavi sono terminati e nella notte italiana l'ATP 250 continuerà il suo percorso.

KEN ROSEWELL ARENA►

Sul Centrale il primo a scendere in campo è l'idolo di casa Alex De Minaur (5), chiamato a terminare la sfida che aveva cominciato ieri, poi interrotta a causa della pioggia, contro Reilly Opelka (Q). L'australiano è perfetto al servizio e senza mai concedere una sola palla break chiude la pratica per 64 76(5) accedendo ai quarti di finale dove troverà il connazionale Jordan Thompson.

Successivamente ha fatto il suo esordio Stefanos Tsitsipas (1) nella rassegna australiana contro Guido Andreozzi (LL). Come da pronostico i colpi rapidi e potenti del greco fanno la differenza e il match ha sempre un solo padrone. Il greco trionfa senza troppi patemi sull'argentino per 63 64.

A chiudere il programma maschile sul campo primo per importanza è un altro australiano. John Millman continua a mostrare come quando gioca nella sua nazione sia ostico per chiunque. Il giocatore di casa elimina Marton Fucsovics (7), tennista che sta attraversando un ottimo periodo di forma. A fare la differenza è un break per set: 63 64 in favore a Millman.

SHOW COURT►

L'unica sfida del main draw maschile programmata su questo campo vedeva come attori protagonisti Sam Querrey e Gilles Simon (4). Due tie break combattuti nei primi due set portano la sfida al terzo e decisivo parziale dove a prevalere è sorprendentemente il francese, il quale liquida lo statunitense per 76(5) 67(6) 64 e sfiderà Millman per un posto in semifinale.

COURT 3 & 4►

Ottimo match di Diego Schwartzman (3) che comincia nel migliore dei modi il suo 2019 eliminando con un netto 62 63 il qualificato Guillermo Garcia Lopez e sfiderà la sorpresa Yoshihito Nishioka (Q), giocatore giapponese che ha avuto la meglio su un Andrey Rublev (Q) per 63 61 non al meglio quest'oggi e fautore di numerosissimi errori. A sfidare il numero 1 del seeding Stefanos Tsitsipas sarà l'azzurro Andreas Seppi (8), esattore dello slovacco Martin Klizan sul punteggio di 76(2) 62.