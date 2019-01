ATP Sydney- Fantastico Seppi! Schwartzman battuto e finale raggiunta

L’aria dell’Australia fa sempre bene per Andreas Seppi. L’azzurro collezione un altro scalpo dopo quello della prima testa di serie Stefanos Tsitsipas nella giornata di ieri e, alle prime luci dell’alba italiane ha guadagnato l’accesso alla finale superando Diego Schwartzman, il quale è sì un tennista migliore sulla terra, ma anche sul cemento è molto ostico e da non sottovalutare. Andreas non conosce ancora il suo rivale nell’atto conclusivo del Sydney International perché Alex De Minaur e Gilles Simon sono stati bloccati dalla pioggia e non hanno potuto nemmeno cominciare il loro incontro.

L’altoatesino non parte benissimo e cede immediatamente all’avversario, salvo poi reagire e capovolgere completamente l’andamento del match andando in vantaggio di un break. Giunto all’occasione di servire per il set, spreca molto e il parziale viene deciso dal tie break, vinto in modo ottimo da Seppi per 7 punti a 3.

Nel secondo parziale vige la regola del servizio fino al sesto game quando Schartzman si fa strappare la battuta. Il 35enne azzurro arriva al 5-3 con il servizio a favore per chiudere la pratica, ma fallisce l’occasione e rimette l’argentino in partita che, però, nel gioco successivo annulla un match point, ma non può nulla sul secondo lasciando strada spianata a Seppi per la finalissima di Sydney.

(8) Andreas Seppi b. (3) Diego Schwartzman 76(3) 64