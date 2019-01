Straripante Nadal! Tre set per la 30esima semifinale slam

Rafa Nadal continua il suo fantastico percorso australiano. A Melbourne il numero 2 del mondo non ha ancora perso un set e si è conquistato la semifinale schiacciando Tiafoe. Lo spagnolo si reinventa ancora una volta e sembra vivere un nuovo ringiovanimento. La battuta di Rafa è straripante. 84% di punti vinti con la prima è un dato che può solo mettere paura negli avversari. Così è stato per Tiafoe che non ha potuto fare nulla contro un Nadal che comandava ogni scambio e non si è mai deconcentrato per tutta la partita. 6-3 6-4 6-2 il risultato schiacciante. Rafa giocherà la semifinale contro la sorpresa degli Australian Open, Stefanos Tsitsipas. Il greco ha già eliminato Roger Federer e punta a bloccare il cammino trionfale dello spagnolo. Nadal punta alla vittoria dello slam oceanico (l'ultimo trionfo risale al 2009) ma non dovrà sottovalutare il giovane tennista di Atene.

No place on the court is safe.



Rafael Nadal unleashes a monster forehand for the @cpaaustralia Shot of the Day.#AusOpen pic.twitter.com/XXb9TwHIFd — #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2019