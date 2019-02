ATP Sofia day 1- Eliminato Wawrinka, ma passa Berrettini

Sofia 250 ATP segue un Open australiano e rimette i tennisti sulla stessa superficie dello Slam e dei primi tornei. Nel tappeto blu bulgaro, inizia male l'avventura di Wawrinka battuto da Copil in tre set 6-3 6-7 (5) 6-4. Grande prova del rumeno che mette a nudo i tanti limiti del secondo giocatore svizzero e si prende una vittoria incredibile.

Ebden esordisce bene e in tre set si libera dell'ostacolo non impossibile Andreev 6-3 4-6 6-7(5) e da un enorme dispiacere al pubblico di casa. australiano che se la vedrà con Bautista. Esce di scena Basilashvili, dominato da un suoer e instancabile Brands finalmente autore di una prova convincente in due set 7-6(9-7 il tie break) 7-5, in una partita comunque equilibrata come da pronostico. Maden ci regala la seconda sorpresa di giornata e batte Mannarino 6-4 7-6 (4), nonostante una partita dominata nelle statistiche dal giocatore francese sconfitto. Negativa prova del nostro Travaglia, dopo delle ottime qualificazioni. Il giocatore azzurro viene travolto dall'uragano Struff, giocatore parecchio navigato ed esperto, in due set 6-4 6-3 senza diritto di replica ed ora per il tedesco c'è ostacolo greco Tsitsipas.

Berrettini, al contrario, ci fa sognare e batte Istomin con grande merito, in una partita equilibrata e combattuta 6-4 7-6 (9-7 di tie break). Per il nostro atleta ora arriva un bellissimo scontro con la testa di serie uno Khachanov. Haase conferma il pronostico e travolge in due set Kuzmanov 6-2 6-4 e lo attende Medvedev. Monfils contro Troicki era la seconda partita più attesa, dopo quella di Wawrinka. Il francese la porta a casa 6-3 6-4 e aspetta il nome del suo prossimo avversario, confermandosi giocatore da tenere molto in attenzione.