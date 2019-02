ATP Cordoba - I risultati di ieri

Un torneo di Cordoba, in Argentina, che sta procedendo spedito e con qualche soddisfazione per i nostri colori. Mettiamo ordine tra le partite dei sedicesimi e le due di ottavi già disputate. Cominciano dalla situazione di Sonego: il giocatore torinese aveva passato molto bene il primo turno battendo 6-3 6-2 il tennista di casa Andujar, favorito sulla carta. L'italiano aspettava in ottavi Londero, altro idolo di casa, il quale ha dominato il cileno Jarry 6-2 7-6(5). Nella sfida della notte appena trascorsa, vittoria dell'argentino sul nostro azzurro 7-5 6-3 in un ora e quaranta di gioco, dominando il suo turno di servizio e rispondendo presente in ogni game giocato contro il giocatore italiano.

Fognini in ottavi attende Bedene, capace di battere Marterer 6-3 6-4 in primo turno. Bravissimo Cuevas a sconfiggere Bagnis con doppio 6-4 e attende la sorpresa Jaziri, vincitore contro Berlocq 6-3 4-6 7-6(4). Bella prova del nostro Giannessi contro la wild card Seyboth Wild, giocatore brasiliano. Il tennista azzurro vince in tre set perdendo il primo 10-8 al tie break, ma portando a casa secondo e terzo 7-5 7-6(4) e ora aspetta Schwartzman nel prossimo turno. Ramos batte Dellien 7-6(9-7 tie break) 4-6 6-3 e attende Pella, giustiziere del nostro Lorenzi 6-1 6-3. Cachin era partito bene, battendo il finalista di Auckland Norrie con doppio 6-4, ma nella notte, in ottavi, è stato costretto al ritiro nel match contro Busta, con lo spagnolo che si qualifica senza giocare. Delbonis batte Mayer in un derby argentino tutto equilibrato per 6-4 6-7(5) 6-3 e aspetta, nella serata italiana, Baena, capace di battere Martin 6-3 6-2. Un Open argentino da cui dobbiamo aspettarci ancora tante sorprese.