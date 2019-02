ATP New York day 3- Continua a vincere Lorenzi e vola nei quarti

Una terza nottata, quella newyorkese, che continua a far sognare il pubblico italiano con le grandi prestazioni di Lorenzi. Il nostro tennista batte, contro pronostico, Harrison, perdendo il primo 6-4. Paolo non si da per vinto e rimonta la partita e chiude con doppio 6-4 il secondo e terzo set. Bravissimo il nostro atleta a salvare la maggior parte delle palle break concesse all'americano e a rispondere benissimo nei suoi turni di servizio, mettendo a referto il 70% delle palle di servizio in campo. Per Harrison da segnalare la sua potenza con ben 17 aces messi a tabellino. Per Lorenzi, nei quarti, altro ostacolo duro da superare targato Schnur, capace di soffrire e di eliminare la testa di serie tre e numero 34 del mondo Johnson 6-4 4-6 7-6(4). Vola Isner, nonostante una partita non scontata e per nulla semplice, batte Tomic, giocatore australiano davvero interessante e capace di giocare un gran tennis,7-6 (9-7 tie break) 6-4. L'americano attende ora un altro australiano come Thompson, il quale domina in tre set Eubanks 4-6 6-1 6-4 e si preannuncia un quarto di finale davvero da gustare. Vola e torna alla vittoria, dopo le sconfitte di Melbourne e Sofia, Istomin. L'uzbeko batte in tre set McDonald 4-6 6-2 6-3 e attende di conoscere suo prossimo avversario in quarti. Torna alla vittoria anche Albot contro Karlovic, in un match tra due ottimi e potenti servitori. La prova sono tre set e tutti chiusi nei tie break 6-7(4) 7-6(4) 7-6(5) in quasi due ore e mezza di partita. Di strada alla finale ne manca sempre meno e speriamo sia una finale con anche una macchia di azzurro Italia, azzurro Lorenzi.