ATP Rio De Janeiro day 2 - Risultati della seconda giornata

Seconda giornata del torneo brasiliano ricco di risultati a sorpresa, ma purtroppo privo di italiani. Cuevas passa al turno successivo approfittando del ritiro di Schwartzman, dopo che aveva vinto il primo set 6-1 ed era in vantaggio 4-1 nel secondo il giocatore uruguaiano. Ora Cuevas attende un altro argentino come Londero in ottavi. Vola Djere in un torneo davvero meraviglioso per lui, batte Thiem, favorito sulla carta, con doppio 6-3, dominando nettamente la partita. Avversario in ottavi sarà un ritrovato Taro Daniel, il quale soffre ma ha la meglio in tre set sul giocatore di casa Seyboth Wild in 6-3 6-2, dopo che aveva perso il primo set 6-3. Esce dal torneo Norrie, giocatore davvero molto atteso, ma con evidenti difficoltà sulla terra. L'inglese perde una partita equilibrata contro lo spagnolo Munar 7-6 (8-6 il tie break), vince il secondo 7-5, ma crolla nel terzo 7-6(4) in un match tutt'altro che da noia. Favola meravigliosa che continua quella del giovane boliviano Dalien il quale, come Munar, entra nei quarti del torneo, battendo lo spagnolo Baena 7-5 6-4, facendo il compitino e senza strafare. Avversario in quarti per il sudamericano sarà Bedene, capace di continuare a vincere contro Monteiro 6-3 6-4 e dimostrando di essere avversario davvero interessante da tenere in considerazione. Detto dei risultati, aggiungo una notizia sui prossimi tornei e per i tifosi di Federer: lo svizzero giocherà la stagione del rosso e la inizierà nel Master 1000 di Madrid per prepararsi al Roland Garros.