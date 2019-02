ATP Rio de Janeiro- Terza giornata del torneo

Eccoci negli ultimi giorni di un torneo che ci ha regalato il tabellone complto dei quarti di finale. Chiudiamo con gli ultimi ottavi giocati ieri con Auger che continua ottimo momento del tennis canadese e batte il cileno Garin in una partita davvero equilibrata 7-5 6-4, salvando metà delle palle break concesse e tenendo una ottima percentuale in prima di servizio. Brea decisivi nell'undicesimo game di primo set e nel settimo del secondo. Djere continua il suo buonissimo momento e si prende una vittoria in due set sul giapponese Daniel 6-4 6-2 in quadi un'ora e mezza di incontro. Terzo set tra Ramos e Delbonis assolutamente preventivabile in una partita favolosa con 6-3 per l'argentino il primo, poi grande risposte dello spagnolo 7-5 6-3 in due ore e venti di gioco. Ruud contro Sousa ha confermato che il ragazzo norvegese sa il fatto suo e dimostra un gran livello di tennis. Vince il primo set 6-3, crolla 6-3 nel secondo, ma reagisce e archivia la pratica 6-4 al terzo, nonostante un altissimo numero di doppi falli. Cuevas dimostra di poter giocare le sue carte da super favorito sulla superficie rossa, per altro arma che sfrutta davvero a suo vantaggio come terreno. Batte l'argentino Londero in un derby tutto sudamericano 6-1 6-4 e si regala quarti assolutamente attesi. Quarti di finale completati con un tabellone che mette incontro tra Ruud e Djere come scontro tra giovani interessanti, Bedene vs Dalien per vedere chi può essere la grande rivelazione del torneo. Ramos vs Cuevas sa di finale anticipata per entrambi, mentre chiude il quadro Munar contro Auger, derby tra avversari ostici in semifinale per chiunque.