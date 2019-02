ATP Rio De Janeiro- I risultati dei quarti di finale

Ultime battute del torneo brasiliano con delle partite di quarti di finale davvero interessanti. Abbiamo già pronto il quadro delle due semifinali, le quali decreteranno chi giocherà la finale di questo torneo.A contendersi la possibilità di portare a casa il torneo saranno Djere contro Bedene e Cuevas contro Auger.

Andiamo a dare risultati delle partite giocate nei quarti questa notte: vittoria sofferta di Bedene contro il colombiano Dalien, da tenere d'occhio nelle partite future in quanto il ragazzo dimostra un gran bel gioco preciso e anche tecnico. Statistiche nettamente a favore dello sloveno con 13 aces a zero, il 71% di punti con la prima in campo e un ottima percentuale di palle break salvate. Primo set 6-4 a favore del boliviano con break che arriva nel quinto game. Secondo set senza storia 6-2, come il 6-3 di terzo e semifinale presa.

Djere, al contrario, ha partita più semplice contro il norvegese Ruud 6-4 7-5 il punteggio e semifinale davvero importante per la crescita del serbo come campione futuro. Auger fa volare letteralmente il tennis canadese 6-4 6-3 allo spagnolo Munar e turno successivo preso senza troppe storie e si candida ad essere un bruttissimo cliente per il giocatore uruguaiano Cuevas, vittorioso nella finale anticipata contro Ramos in tre set. Primo set 6-3 per il giocatore sudamericano che si regala una bella prova, salvo poi crollare nel secondo 6-3. Nel terzo, torna a fare la voce grossa Cuevas 6-3 e si prende una semifinale alla fine meritata.Stasera l due semifinali per decidere l'ultimo atto di questo affascinante torneo.