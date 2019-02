ESCLUSIVA- Challenger Bergamo, Sinner: "Per diventare forti bisogna vivere con la pressione. Sono felice per la finale"

Jannik Sinner raggiunge per la prima volta la finale in un torneo che fa parte dell'ATP Challenger Tour e lo fa qui a Bergamo. Ebbi la fortuna di vederlo già lo scorso anno nei tre Challenger a cui aveva preso parte, ma nella gara contro Tristan Lamasine è stato impressionante. Il classe 2001 è travolgente da fondo campo, gioca benissimo sia in difesa che in attacco. Ha un rovescio solido accompagnato da un dritto potente e una prima veloce e pesante con la quale cerca già di costruire e comandare il punto. Quest'oggi avrà l'atto conclusivo della rassegna azzurra contro Roberto Marcora e il match preannuncia tante emozioni.

Innanzitutto complimenti perché hai giocato una partita meravigliosa. Solo quel passaggio a vuoto che è durato due giochi, ma che alla fine si sono rivelati ininfluenti, che cosa provi ?

"All'inizio non era facile, ero alla prima semifinale mentre se non sbaglio Lamasine aveva già vinto un Challenger. Sono entrato in campo molto positivo, contro Quinzi avevo fatto un'ottima partita e mi ha dato molta fiducia e sono contento, alla fine un passaggio a vuoto ci può stare. Quando ho perso il doppio break ho aspettato di più sulle palle nuove che potevo spingere".

C'è un tennista in particolare a cui ti ispiri ? A me ricordi davvero tanto Alexander Zverev come tipo di gioco.

"Non lo so, io forse sono un misto di tanti giocatori. Il servizio è da migliorare molto e può essere un'arma forte e quando mi entra è gia un gran colpo. Con il rovescio sono abbastanza solido e può somigliare anche a quello di Nole. Stiamo lavorando anche tanto sul dritto".

Come ti senti dopo questa settimana ? Potresti sentire anche un po' di pressione.

"Con la pressione per diventare forti si deve vivere. Credo che è normale, mi dà fiducia sicuramente. Vediamo come finisce domani".

Se non sbaglio era il tuo quarto Challenger. Lo scorso anno giocasti a Como, Ortisei ed Andria. Al quarto torneo di questa categoria sei già arrivato in finale.

"Ho cominciato l'anno scorso con i Challenger, volevo migliorare il mio livello di gioco e quest'anno proviamo a fare qualcosina in più anche se al momento sta andando bene".

Hai altri tornei in programma ?

"Faccio Trento e poi credo di iniziare la stagione sulla terra battuta".

Che sensazioni hai sulla tua prima finale che come sai già giocherai contro Roberto Marcora ?

"Innanzitutto sono felice di poterla giocare. Vediamo domani, non posso dire adesso come finisce, però sono davvero contento".

Ringraziamo di cuore Jannik per la sua cordialità e disponibilità e gli auguriamo tutta la fortuna per la finale e per il resto della stagione.