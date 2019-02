ATP Acapulco - Seppi cede a Kyrgios, ok Nadal 

Ad Acapulco, sbarcano i principali protagonisti dell'Abierto Mexicano Telcel. Il debutto di Rafa Nadal - finalista all'Australian Open nella corrente annata - è senza macchia, il maiorchino liquida in due set Mischa Zverev. Nadal difende con costrutto il servizio e supera, per la seconda volta in Messico, il tedesco con doppio 63. Nick Kyrgios stoppa invece la marcia di Andreas Seppi. Il tennista di casa Italia propone il solito match solido, ma sciupa troppo e paga un'inferiore tenuta con la seconda - 65% di punti per Kyrgios, 38% per Seppi. Nel secondo parziale, Andreas riesce a pungere in risposta e a prolungare la fatica, ma dal 55 è monologo australiano.

Discorso diverso per il bombardiere americano John Isner. 18 aces per piegare in tre il francese Mannarino, abile a concretizzare l'unico pertugio nel set centrale. 63 46 63 il punteggio finale. Diego Schwartzman si aggiudica il braccio di ferro con Copil - equilibrio a lungo, prima del dominio sudamericano nel parziale decisivo. de Minaur mostra grande maturità con Jarry, doppio tie-break e successo per il 20enne di Sydney. Alexander Zverev, principale alternativa a Nadal, almeno sulla carta, controlla il qualificato Popyrin - 63 63.

A completare il quadro del martedì, le affermazioni di Feliciano Lopez - il veterano spagnolo si conferma incisivo su superficie rapida e rinviene su Lajovic - di Mackenzie McDonald - 61 63 a Nava, al via grazie a una wild card - di Cameron Norrie - 62 al terzo a Nishioka - e infine di Sam Querrey - 63 62 al LL Garcia Lopez.

Risultati

Round Of 32

(1)Rafael Nadal Defeats Mischa Zverev 63 63

(2)Alexander Zverev Defeats (Q)Alexei Popyrin 63 63

(3)John Isner Defeats Adrian Mannarino 63 46 63

(4)Diego Schwartzman Defeats Marius Copil 63 46 61

(5)Alex de Minaur Defeats Nicolas Jarry 765 762

Nick Kyrgios Defeats Andreas Seppi 63 75

Feliciano Lopez Defeats Dusan Lajovic 673 62 75

(SE)Mackenzie McDonald Defeats (WC)Emilio Nava 61 63

Cameron Norrie Defeats Yoshihito Nishioka 62 26 62

Sam Querrey Defeats (LL)Guillermo Garcia-Lopez 63 62