ATP Acapulco - Kyrgios ferma Nadal, bene Wawrinka e Zverev

Copertina, d'obbligo, per Nick Kyrgios. Il talento d'Australia firma, sul veloce di Acapulco, il capolavoro di giornata. Rafa Nadal si arrende, vistosamente contrariato, dopo oltre tre ore di tennis. La logica cede il passo all'imperfezione, il n.1 domina per un set e oltre, è padrone di campo e avversario. Kyrgios cede, nettamente, il parziale d'apertura, sbanda più volte nel corso del confronto, vittima di qualche fastidio fisico - time-out medico dopo il 36 - e di evidenti problemi di lettura. Nadal costruisce la sua tela fluente, prolunga lo scambio e sfinisce il rivale, manca però il montante da KO. Rafa, stranamente, non concretizza, si trascina al prolungamento e qui è vittima del genio, certificato, del nativo di Canberra. Kyrgios scappa e insinua il tarlo del dubbio nella mente del maiorchino, ancora alterno nelle fasi cruciali del set decisivo. Fioccano le occasioni, nel tie-break, il secondo di giornata, sono addirittura tre i match point consecutivi. Kyrgios ricuce e sfrutta l'errore di Nadal. 8 punti a 6, uno stupore generale accompagna l'esito, Kyrgios esulta, Rafa scappa via.

Dura sostanzialmente un set la fatica di Alexander Zverev. Il giovane teutonico trova oltre la rete un combattivo Ferrer. Il veterano spagnolo mantiene il match in equilibrio, ma la coda del primo parziale, senza storia, segna di fatto una crepa nel confronto. Zverev si aggiudica a zero il tie-break e domina poi il secondo - 61 il punteggio finale. Firma il secondo successo americano anche un ottimo Wawrinka, abile a sbarazzarsi dell'americano Johnson, dopo il sigillo in avvio con Harrison. Wawrinka appare in crescita, centrato, sulla via per ritrovare antiche sensazioni. 83% di punti con la prima in campo, difesa perfetta del servizio, mina vagante pericolosa nell'economia del torneo, specie dopo la prematura dipartita di Nadal.

de Minaur sfrutta il ritiro di Feliciano Lopez e approda al terzo turno senza scendere in campo, Isner conquista il derby a stelle e strisce con il connazionale Querrey. Doppio 64 per il colosso di Greensboro. Norrie elimina Schwartzman - 63 al terzo - McDonald rimonta Tiafoe, infine Millman domina senza difficoltà alcuna Gojowczyk - 60 62.

Risultati

Round Of 16

Nick Kyrgios Defeats (1)Rafael Nadal36 762 766

(3)John Isner Defeats Sam Querrey64 64

Cameron Norrie Defeats (4)Diego Schwartzman765 46 63

(5)Alex de Minaur Defeats Feliciano Lopez(W/O)

(SE)Mackenzie McDonald Defeats (6)Frances Tiafoe 677 75 63

Stan Wawrinka Defeats (7)Steve Johnson 765 64

(8)John Millman Defeats Peter Gojowczyk 60 62

(2)Alexander Zverev Defeats (W)David Ferrer 760 61