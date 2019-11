Out Berrettini! Il primo turno di Indian Wells

Ripartono i Masters 1000. Ad Indian Wells si apre la stagione dei tornei più importanti dopo gli slam. Subito un italiano protagonista. Berrettini lotta e soffre con Querrey. Riesce ad essergli superiori in ogni zona del campo ma alcuni errori fatali consegnano il match allo statunitense. L'italiano paga la poca esperienza ma la sua crescita deve arrivare anche grazie a partite come queste. Tutto facile per Kohlscreiber con il francese Herbert. Saluta il torneo insieme al connazionale Paire che si arrende all'indiano Gunneswaran. Karlovic passa su Ebden dopo 2 tie-break. Esce anche Millman con il tedesco Struff 6-1 6-3. Nella notte italiana si affronteranno Seppi e Gojowczyk per un posto al secondo turno. Il vincitore avrà davanti a se Roger Federer. L'azzurro potrebbe avere l'occasione di rivedere lo svizzero con cui ha già trionfato nel 2015 all'Australian Open. Nel doppio c'è un inedito duo che debutterà contro la coppia Chardy-Raonic. Fabio Fognini giocherà insieme al numero 1 del mondo Novak Djokovic. Un altra notte di un torneo incredibile per il quale conviene perdere qualche ora di sonno.

I risultati principali di oggi

Marcos Giron (USA) vs Jeremy Chardy (FRA) 76 76

Ivo Karlovic (CRO) vs Matthew Ebden (AUS) 76 76

Albert Ramos-Vinolas (SPA) vs Damir Dzumhur (BHN) 61 62

Philipp Kohlschreiber (GER) vs Pierre-Hugues Herbert (FRA) 64 60

Sam Querrey (USA) vs Matteo Berrettini (ITA) 76 26 64