ATP Vienna- Day1: Berrettini fatica, Sonego si arrende

Fatica, ma vince Matteo Berrettini. Il romano perde il primo set contro Kyle Edmund e in avvio di secondo è costretto subito a fronteggiare tre delicatissime palle break (di cui due consecutive). L'azzurro si rimette in carreggiata e vince al terzo e decisivo parziale una gara complicata, ma da qui a due settimane ogni vittoria può valere l'accesso alle magiche ATP Finals. Nel secondo turno dell'Erste Bank Open il semifinalista degli US Open affronterà per la seconda volta in carriera Grigor Dimitrov, il quale ha eliminato in due set il bosniaco Damir Dzumhur. L'unico precedente tra il giocatore bulgaro e Berrettini si è disputato nella stagione corrente a Monte-Carlo, dove l'italiano ha dovuto alzare bandiera bianca.

Esce di scena Lorenzo Sonego all'esordio nell'ATP 500 di Vienna. Il torinese nulla ha potuto contro il più esperto su questa superficie Marton Fucsovics. L'ungherese si conferma bestia nera per l'azzurro avendolo battuto per la terza volta in altrettanti incontri. Fucsovics, il quale proveniva dal labirinto delle qualificazioni, ora incrocerà la racchetta con la seconda testa di serie Karen Khachanov, esattore del giovane polacco Hubert Hurkacz. Infine vince anche Diego Schwartzman che ha avuto la meglio sul transalpino Pierre-Hugues Herbert.

I RISULTATI

(5) Diego Schwartzman b. Pierre Hugues Herbert 64 64 Grigor Dimitrov b. (Q) Damir Dzumhur 63 75 (3) Matteo Berrettini b. Kyle Edmund 36 63 64 (Q) Marton Fucsovics b. Lorenzo Sonego 64 64 (2) Karen Khachanov b. Hubert Hurkacz 64 76(3)