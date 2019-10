ATP Basilea: re Roger è tornato e vince nella sua Svizzera

Basilea, terra di Svizzera e terra di Re Roger Federer. Torneo indoor e sul duro, ma al campione di casa serve questo tipo di partite per preparare al meglio le Finals per diventare maestro dell'anno. Un 6-2 6-1 al tedesco Gojowczyk in meno di un'ora che lascia il tempo che trova e Roger deve ancora dimostrare qualcosa a tutti, ma intanto partire bene contro un avversario che lo aveva eliminato a Roma qualche anno fa, non può che fare bene. Nel primo set, lo svizzero ruba il servizio nel quarto e nell'ottavo game, nel secondo lo perde nel terzo game sopra due uno e unico contro break del tedesco, il quale lo aveva lasciato nel secondo e lo riperde nel decisivo sesto game. 12 aces per Roger e una ottima percentuale di prime in campo. Struff batte Kecmanovic 6-4 6-2 in una partita a due volti e un primo set che poteva far pensare sorte diversa della partita. Eliminato, a sorpresa seppure non in annata fortunata, Paire: il francese perde 6-3 7-5 da Laaksonen con una serie di doppi falli che Benoit poteva evitare. De Minaur batte Dellien 6-1 7-5 e conferma di essere un giovane davvero interessante e che può essere un certo protagonista nel 2020, pur non stupendo nella sua continua ed importante crescita.

RISULTATI

FEDERER-GOJOWCZYK 6-2 6-1

STRUFF-KECMANOVIC 64 6-2

DE MINAUR-DELLIEN 6-1 7-5

LAAKSONEN-PAIRE 6-3 7-5