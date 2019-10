ATP Basilea: Esordio positivo per Fognini che batte Popyrin

Seconda giornata di Basilea che regala la sconfitta di Zverev e il passaggio del turno per Fognini. Per il tennista azzurro, ostacolo Tsitsipas in ottavi: avversario da far tremare, ma attenzione ad una seconda parte di stagione non perfetta del greco. Il tennista ligure batte 6-2 6-4 Popyrin: partita facile, ma che poteva nascondere insidie. L'australiano gioca un tennis elementare e preciso e Fognini, lo sappiamo, si innervosisce facilmente, ma stavolta è stato attento e prime di servizio che lo hanno aiutato. In ottavi, arriva Tsitsipas: il greco batte Ramos 6-3 7.6( 8-6 tie), ma è apparso ancora in fase di miglioramento in una seconda parte di stagione dove ha avuto un brutto calo. Zverev è il primo dei grandi a cadere: 7-6 (9-7 tie) 6-4 contro Fritz e sconfitta abbastanza pesante per il giovane tedesco, mentre l'americano si regala un successo inaspettato. Albot in tre set si sbarazza di Lajovic: 2-6 6-3 6-4 e vittoria importante per il moldavo dal quale aspettiamo ancora delle risposte nella prossima stagione e di essere continuo. Opelka rifila un 7-6(5) 7-6 (12-10 tie) al cileno Garin, mentre torna a convincere Gasquet autore di un 6-1 7-6(4) all'argentino Londero e attenzione al transalpino come possibile rivelazione in vista finale. Bautista conferma i favori del pronostico e batte 6-4 7-5 Copil in una partita davvero equilibrata e aperta ad ogni soluzione, ma vittoria comunque davvero importante e pesante per lo spagnolo.

RISULTATI

ALBOT-LAJOVIC 2-6 6-3 6-4

OPELKA-GARIN 7-6 7-6

FOGNINI-POPYRIN 6-2 6-4

FRITZ-ZVEREV 7-6 6-4

GASQUET-LONDERO 6-1 7-6

TSITSIPAS-RAMOS 6-3 7-6

BAUTISTA-COPIL 6-4 7-5