ATP Adelaide: Eliminato Caruso nelle qualificazioni, parte il torneo

Secondo torneo 250 della stagione dopo quello di Doha che regala delle prime partite davvero interessanti. Torneo che viene salutato subito dal nostro Caruso che esce di scena nelle qualificazioni e non riesce ad entrare in tabellone come già successo in Qatar. Il primo turno vede un ritorno in grande stile per Cuevas: il giocatore uruguaiano batte Opelka 5-7 7-6(11-9) 7-6(2) e parte benissimo nella prima partita della nuova stagione e si dimostra giocatore da seguire. Djere rialza la testa e batte Popyrin in tre set 7-6(3) 3-6 6-4 in una partita importante dopo l'uscita di Doha che lo aveva lasciato davvero male. Bella prova di Bublik che batte Fritz alla sua prima apparizione 6-4 7-6(4) in una partita davvero equilibrata. Nella nottata odierna, vince Chardy il derby francese contro Simon 6-3 7-5 in una partita che doveva rimettere il primo su una carreggiata migliore dopo l'eliminazione in Qatar. Bella prova di Harris: il giovane talento sudafricano ammirato a Wimbledon nel primo turno contro Federer apre il suo 2020 con una bella vittoria su Garin 7-6(5) 3-6 6-4 e attenzione al promettente Lloyd che potrebbe dare davvero fastidio durante il torneo australiano. Bella prova di Evans: il giocatore brittanico batte 6-2 6-4 Londero e si candida a possibile sorpresa, oltre ad aprire il nuovo anno con una vittoria per nulla banale. Prova da grande giocatore di Querrey: il canadese deve dare prova di essere ancora uno da grandi sfide e partite importanti sulle superfici veloci e batte il qualificato Barrere 6-7(4) 6-2 7-6(5) in un incontro che metteva insidie non da poco. Per chiudere, vittoria importante per Duckworth: il giocatore di casa batte il qualifier Delbonis 6-4 6-4 e si mette ad iniziare un nuovo anno in cui lo aspettiamo a poter competere con i grandi giocatori.