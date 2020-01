Non solo Italia agli Open in Australia: esordio positivo per Federer, Nole cede un set

Prima giornata di Melbourne Park che regala solo conferme. Detto della vittoria di Tsitsipas contro il nostro Caruso, esordio positivo per Federer e qualche fatica inaspettata per Djokovic.

Lo svizzero parte benissimo nel primo Slam stagionale e batte 6-3 6-2 6-2 l'americano Johnson in un primo turno giocato in modo positivo e senza troppe sbavature, nonostante abbia saltato tutti i tornei di preparazione. Discorso diverso per Nole: il serbo mostra qualche fatica non da lui. Primo set risolto dal tie break 7-6(5), 6-2 agevole nel secondo per Nole. Il terzo esce il tedesco con un 6-2 e primo set ceduto dal serbo nella prima partita del torneo è praticamente un record. Nole la chiude al quarto 6-1.

Nelle altre partite, voce grossa del lituano Berankis: 6-4 6-2 6-2 allo spagnolo Baena. Primo match deciso al quinto set quello tra Evans e McDonald: vittoria del primo citato 3-6 4-6 6-1 6-2 6-3 e bravissimo il britannico a recuperare una partita che si era messa davvero male. Nishioka fa sorridere il Giappone con un 6-4 3-6 6-2 7-6(1) al serbo Djere, avversario da non sottovalutare il balcanico. Pella si divora Smith 6-3 7-5 6-4 in una partita che era scontata e dall'argentino ci si deve aspettare ancora qualcosa con avversari di cartello. Querrey batte il giovane e terribile Coric 6-3 6-4 6-4, mentre Barrere batte il qualificato a sorpresa Safwat 6-7(8-10) 7-6(1) 6-4 7-6(5). Vittoria importante di Fucsovics: il giocatore ungherese batte Shapovalov, reduce da un Auckland non perfetto per il canadese, 6-3 6-7(9-7) 6-1 7-6(3). Dimitrov, nonostante la tuta improponibile con cui è entrato in campo, batte 4-6 6-2 6-0 6-4 Londero, mentre Kohlschreiber batte 7-5 6-1 6-2 l'americano Giron.