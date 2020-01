Mai dare per vinto Fognini! E arriva la prima vittoria di Sinner

Altra notte tutta azzurra a Melbourne tra i recuperi dei match di ieri e gli esordi di Seppi, Sonego, Cecchinato. La pioggia è passata ed è stata provvidenziale per Fabio Fognini che compie un'incredibile rimonta con Opelka. L'italiano è sotto 2 set a 0 e parte subito forte conquistando il break al quinto game che gli consente di portare a casa la terza frazione. Bisognerà aspettare al settimo game del set successivo per vedere l'italiano strappare il servizio del suo avversario 40-15. L'azzurro vince facilmente i due game successivi e trascina lo statunitense al quinto set. Per decidere il match servirà il tie-break. Il tennista sanremese vince 10-5 e va al secondo turno.

Forza @fabiofogna!



The Italian 12th seed storms back from two sets to love down to def. Opelka 3-6 6-7(3) 6-4 6-3 7-6 [10-5]#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/DqNm5o1UPw — #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2020

Niente da fare per Giustino e Travaglia che escono dal tabellone principale contro Garin e Raonic. Serviva l'ultimo sforzo a Sinner per completare il match contro Purcell interrotto ieri su 2 set a 0 e 4-4 nel terzo. L'altoatesino entra in campo e conclude velocemente la pratica vincendo i 2 game successivi e si aggiudica la prima vittoria in uno slam. L'ultimo tennista ad aver vinto una partita in uno slam a 18 anni e 5 mesi come Sinner è stato solo un certo Roger Federer.

JANNIK EGUAGLIA ROGER 🤩



Vittoria in tre set su Purcell, #Sinner a 18 anni e 5 mesi come @rogerfederer per età al 1° successo in un match dello Slam 🇮🇹🧒



▶️ https://t.co/LTQa3r1Ipp#AusOpen | #EurosportTENNIS pic.twitter.com/jwFEBCd0iD — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 21, 2020

Non solo recuperi nel day 2 azzurro ma anche l'esordio di Seppi che vince su Kecmanovic 6-4 6-4 7-6. Primi due set identici nel risultato e nella prestazione magistrale dell'azzurro. Nel terzo pare complicarsi la situazione per Seppi che, dopo aver conquistato il primo turno di servizio dell'avversario, si fa rimontare. Si arriva, quindi, al tie-break che Andreas domina e porta facilmente sul 6-3.

In his 14th appearance at the #AusOpen, Andreas Seppi makes it through to the second round.



The Italian beat Keomanovic 6-4 6-4 7-6(3).#AusOpen | #AO2020 pic.twitter.com/F66eari4Fn — #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2020

Nella mattinata italiana, Sonego esce sconfitto da Kyrgios in tre set. Dopo un primo parziale dominato dall'Australiano, l'azzurro prova rientrare in partita e trascina l'avversario al tie-break nel secondo set ma l'avversario è concentrato e non si lascia sfuggire il servizio. Nick Kyrgios replica al terzo set dominando il tie-break e facendo esplodere la gioia del pubblico australiano. Il match termina 6-2 7-6 7-6.

Sonego out contro Kyrgios! ❌



L'azzurro gioca bene, ma si arrende a un avversario più forte di lui. #AusOpen #EurosportTENNIS pic.twitter.com/55Ly76DYtM — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 21, 2020

L'ultimo azzurro a scendere in campo per il tabellone maschile è Cecchinato, chiamato a fronteggiare Zverev sulla Margaret Court Arena. E' lotta già dal primo set con l'italiano che toglie il servizio al campione tedesco nel sesto game ma viene subito rimontato. Zverev vince i 4 giochi successivi e si porta a casa il primo parziale. Nel secondo set, il tennista va di nuovo in vantaggio e serve per il set. Ma arriva un altro recupero da parte dell'avversario che lo costringe al tie-break. Zverev lotta e alla fine riesce a guadagnare il 2-0. Stesso copione nel terzo set con l'azzurro che riesce ad andare subito in vantaggio ma viene rimontato ancora. Si lotta a ogni turno di battuta ma alla fine e il tedesco ad avere la meglio. Il match termina 6-4 7-6 6-3.