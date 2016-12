Tennis, ATP/WTA - Ecco i premi: WTA Roma miglior Premier 5, Indian Wells regna sovrano

Fonte: luxist.com

Mettere in pausa e poi riavvolgere il nastro, lungo un anno. Tasto rewind per l'associazione maschile della racchetta - ATP - e quella femminile - WTA - che hanno osservato e preso atto delle preferenze dei tennisti. Poche sorprese e colpi di scena, si riconfermano in toto quasi tutti i migliori tornei incoronati nel 2015. Qui di seguito andiamo ad analizzare le categorie ed il torneo premiato

ATP

Masters 1000

Lo scettro è ancora di Indian Wells. La competizione califiornana non ha eguali e persiste in prima posizione per il terzo anno consecutivo. I due campi principali - Stadium 1 e Stadium 2 - sono il fiore all'occhiello di un meraviglioso impianto. Dopo l'espansione dello Stadium 2 avvenuto nel 2014, l'anno prossimo è in programma un deciso ammodernamento del campo centrale. Ci saranno 100.000 metri quadri in più nell'area dello Stadium 1, verranno installate luci a LED ed impianti ad energia solare. Novità anche per il terzo stadio, potrà contenere 7.000 spettatori.

Atp 500

​​Gradino più alto del podio per il Queen's. Sono quattro anni consecutivi che il torneo londinese si piazza in testa. Dapprima nella categoria 250 - 2013-2014 - ed in questi ultimi due anni in quella 500. Sarà l'atmosfera fiabesca e sempre surreale che infonde nei giocatori e negli spettatori presenti allo spettacolo, sarà il richiamo alla regalità ed al talento dell'erba.

Atp 250

​Trionfano Stoccolma e Winston Salem, insieme in cima alla classifica. Il torneo svedese quest'anno ha accolto il ritorno alla vittoria di Juan Martin Del Potro e per l'anno prossimo conta anche la sicura partecipazione di Roger Federer, a cui potrebbe far eco il suo connazionale Stan Wawrinka, già contattato. Il torneo americano - invece - cresce a vista d'occhio ed incassa un fantastico riconoscimento.

WTA

Premier Mandatory

Indian Wells fa doppietta. Anche in campo femminile il torneo californiano viene votato come il migliore. Organizzazione perfetta e voglia costante di migliorarsi, come scritto nelle righe precedenti.

Premier 5

​Spunta anche l'Italia, ecco Roma. La capitale impreziosice il proprio torneo con questo gradito riconoscimento. Traguardo importante, tappa decisiva per iscriversi all'albo dei migliori. Gli Internazionali d'Italia - quindi - si confermano appuntamento d'elite sulla terra rossa.

Premier

Ancora vittoriosa Stoccarda. Monopolio del torneo svedese che - fatta eccezione per alcuni anni - è sempre stato premiato come miglior torneo.

Chiudono il cerchio Acapulco, Bastad ed Auckland, rispettivamente premiati come: Miglior torneo International americano, miglior torneo International europeo e miglior torneo International del continente Asia - Pacifico