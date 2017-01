Tennis, Hopman Cup - Risultati e programma

Fonte: hopmancup.com

Va in archivio il primo giorno di Hopman Cup. Il sole, una gradevole temperatura e l'aria marittima di Perth, accolgono i protagonisti del classico torneo esibizione che bagna l'anno tennistico. In campo il girone B, composto da Australia, Repubblica Ceca, Spagna e Stati Uniti.

RISULTATI

Repubblica Ceca - Stati Uniti

I primi a scendere in campo nella sessione diurna - notte italiana - sono stati Repubblica Ceca e Stati Uniti. Il match inaugurale ha visto di fronte Jack Sock ed Adam Pavlaseck. Match che pendeva nettamente dalla parte dell'americano, bravo a vincere il primo parziale sul filo di lana, chiudendo 5-7. Riscossa del ceco che non tarda ad arrivare, reazione d'orgoglio e set chiuso 6-3. Il talento e la bravura di Sock mettono in risalto tutti i limiti dell'avversario, vittoria a stelle e strisce.

(USA) J.Sock b. (CZE) Adam Pavlaseck 7-5 3-6 6-3

Tocca alle donne, con la delicata sfida tra Coco Vandeweghe e Lucie Hradecka, subentrata a Petra Kvitova rimasta vittima di un incidente. Nessun problema per l'americana che spazza via la sua dirimpettaia con un roboante 6-4 6-2. C'è stato match solo nel primo parziale, poi dominio Vandeweghe. Secondo e decisivo punto portato in America.

(USA) C.Vandeweghe b. (CZE) L.Hradecka 6-4 6-2​

​Ecco arrivati al doppio finale, ininfluente visto il 2-0 maturato negli incontri precedenti. L'Hopman Cup ha varato una novità nell'edizione corrente: niente let (tie-break) al terzo set; ci sarà il sistema "Fast4Tennis" dove chi raggiunge i 4 game, conquista il set. Dovessi maturare un 3-3, verrà applicato il prolungamento. Inoltre radiati i vantaggi, punto unico dal 40-40. Match lungo tre set, con la Cechia che vince il primo ma viene recuperata e battuta. Vittoria rotonda per gli States, 3-0.

(USA) J.Sock/C.Vandeweghe b. (CZE) A.Pavlasek/L.Hradecka 2-4 4-2 4-1

​Australia - Spagna

​​Secondo ed ultimo trittico di match, protagonisti - nella sessione notturna - Australia - padrona di casa - e Spagna. Ha aperto le danze il match più interessante di giornata, quello tra il ribelle Nick Kyrgios e Feliciano Lopez. Le attese non sono state rispettate, il giovane australiano ha demolito Lopez in due set, senza mai soffrire

(AUS) N.Kyrgios b. (ESP) F.Lopez 6-3 6-4

​​Riscatto iberico nel secondo incontro. Lara Arruabarrena ha sconfitto Daria Gavrilova, con la contesa durata solo un set. Il 7-5 in volata del primo parziale non ha nulla a che vedere con il chiaro punteggio inflitto all'oceanica nel secondo. E' risultato così positivo il match di doppio.

(ESP) L.Arruabarrena b. (AUS) D.Gavrilova 7-5 6-1

Il doppio ha dato il suo verdetto, piuttosto limpido e di larghe vedute. Kyrgios/Gavrilova non hanno lasciato scampo alla coppia ispanica, vincendo e convincendo in due set.

(AUS) N.Kyrgios/D.Gavrilova b. (ESP) F.Lopez/L.Arruabarrena 4-0 4-2

PROGRAMMA

​Nelle giornata di domani, spazio al girone. In campo, spazio ad un interessantissimo Francia - Germania, il quale propone - a cavallo tra la notte ed il primo mattino italiano - tre match di assoluto valore. Seconda tranche di incontri che vedranno opposti Gran Bretagna e Svizzera. Tutto pronto per il ritorno in campo di Federer dopo 6 mesi, opposto ad Evans, e per Bencic - Watson

(SUI) Roger Federer v (GBR) Dan Evans

(SUI) Belinda Bencic v (GBR) Heather Watson

(SUI) Bencic / Federer v (GBR) Watson/Evans