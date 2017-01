Google Plus

Australian Open 2017, il programma femminile della prima giornata: Vinci e Kerber in campo - Source: Scott Barbour/Getty Images AsiaPac

Due sconfitte - tra Brisbane e Sydney - passi falsi inattesi all'alba di una stagione da n.1. Angelique Kerber guida la classifica mondiale alle porte del primo slam dell'anno. A Melbourne un carico di interrogativi, le cadute con Svitolina - match di alto profilo - e Kasatkina ad alterare l'avvicinamento alla Rod Laver Arena. Nella sessione serale - prima giornata del tabellone principale - la teutonica sfida la Tsurenko per riallacciare i fili con un 2016 ricco di successi. Il campo principale è prevalentemente al femminile, Halep e Venus Williams colorano infatti la sessione diurna. La romena - dopo l'avvio a Shenzhen - attende la Rogers. Un unico precedente, a Flushing Meadows nel 2015, favorevole alla Halep. US Open che unisce anche Venus e Kozlova. Lo scorso anno, sofferta affermazione per la maggiore delle sorelle Williams. Dopo la rinuncia al 2° turno di Auckland, prima dell'incontro con la Osaka, qualche dubbio sulla tenuta fisica della veterana a stelle e strisce.

Garbine Muguruza sbarca a Melbourne dopo la maratona di Brisbane. Sorteggio infausto e torneo durissimo, poi il ritiro nel corso dell'incontro con la Cornet. Risposte comunque positive, da confermare nel primo turno con la Erakovic. Due anni dopo, l'Australian Open è di nuovo teatro di una sfida tra le due. Nel 2015, un set spalla a spalla, poi la fuga spagnola. 75 60 il finale. Margaret Court Arena che offre anche uno spicchio d'Italia, approccio difficile per Roberta Vinci. La tarantina - fuori a Sydney con la Strycova - trova l'ostica Vandeweghe (poco convincente però nella sua ultima apparizione). Una vittoria può essere trampolino prezioso per la stagione corrente. 2-1 Vandeweghe al momento, 63 64 sul verde di Wimbledon lo scorso anno.

Al termine del match tra Beck e Barty, spazio a Svetlana Kuznetsova, opposta alla Duque Marino nella Hisense Arena. In bilico Carla Suarez Navarro, vittima di diversi problemi fisici in questo scorcio di 2017. Entra nella stagione con la Cepelova, sul 2. La Svitolina, semifinalista a Brisbane, duella con la Voskoboeva, sul 6 incroci interessanti e dal pronostico aperto. La Doi trova la Parmentier, la Jankovic "osserva" la Siegemund.

Il programma e l'ordine di gioco