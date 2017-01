Australian Open, bene Kyrgios e Tsonga. Fuori Pouille

Nick Kyrgios in azione oggi a Melbourne. Luke Hemer/Tennis Australia

Comincia nel migliore dei modi l'avventura agli Australian Open edizione 207 dell'idolo di casa Nick Kyrgios. Sulla Hisense Arena, Kyrgios, testa di serie numero quattordici, dà infatti spettacolo contro il malcapitato portoghese Gastao Elias, a cui viene concessa la miseria di cinque games. Per un Kyrgios che vince e convince (e che al prossimo turno affronterà l'azzurro Andreas Seppi), c'è invece un Jo-Wilfried Tsonga, numero dodici del seeding, che perde per strada un set. Il giocatore francese, finalista a Melbourne nell'ormai lontano 2008, regola comunque senza troppe difficoltà un avversario non impossibile come il brasiliano Thiago Monteiro.

Jo-Wilfried Tsonga. Getty Images

Avanza anche il trionfatore del torneo di Auckland, l'americano Jack Sock, che supera un altro giocatore francese, il doppista Pierre-Hugues Herbert. Francia che perde subito una delle sue speranze migliori, vale a dire il giovane Lucas Pouille, presentatosi in Australia non al top della condizione e infatti eliminato dal kazako Bublik. Tra le teste di serie, da segnalare anche il k.o. dello spagnolo Albert Ramos-Vinolas, sorpreso dallo slovacco Lucas Lacko, mentre il finalista di Sydney, il britannico Dan Evans, conferma il suo ottimo stato di forma sbarazzandosi dell'argentino Facundo Bagnis. I risultati dei match di primo turno del tabellone maschile disputatisi nella seconda parte di giornata:

Bublik - Pouille (16) 6-0 3-6 6-3 6-4

Fratangelo - Rubin 7-6(4) 5-7 6-3 2-6 2-6

Ramos-Vinolas (26) - Lacko 6-4 5-7 6-1 4-6 3-6

Granollers - Sela 7-5 3-6 2-6 0-6

Delbonis - Johnson 3-6 4-6 4-6

Darcis - Groth 3-6 6-3 6-2 6-2

Elias - Kyrgios (14) 1-6 2-6 2-6

Tsonga (12) - Monteiro 6-1 6-3 6-7(5) 6-2

Herbert - Sock (23) 4-6 6-7(4) 3-6

Bagnis - Evans 6-7(8) 3-6 1-6