Australian Open - Day 2, torneo femminile: Williams, Radwanska e Pliskova, che trittico! Giorgi, Errani e Knapp in campo

Williams - Fonte: @AustralianOpen

Secondo giorno anche per le ragazze. L'Australia stende il tappeto ad un tris d'assi vincente: Serena Williams, Agnieszka Radwanska e Karolina Pliskova. Vincente sulla carta, non la pensano così le avversarie. Primo turno tosto per la leonessa americana, a contenderle il passaggio del turno c'è la Bencic; giovane e talentuosa, l'anno scorso - di questi tempi - riuscì ad issarsi sino alla settima posizione del ranking. Aga inizia con la Pironkova; match che non dovrebbe destare problemi alla polacca, la quale cerca di placare la sua fame di vittorie. Esordio soft anche per la Pliskova, arriva la Sorribes Tormo, N°106 del ranking WTA. Karolina vuole correre spedita verso le fasi finali del torneo. Importante partire bene.

Per quanto riguarda il discorso Italia, tante pedine importanti da schierare e da muovere in maniera esatta nello scacchiere. Sara Errani ​affronta la Ozaki. Stagione transitoria quella appena passata, costellata da vari stop e gioco e risultati che lasciavano a desiderare. Sarita ha bisogno di ingranare la marcia sin da subito, scrollarsi di dosso la ruggine accumulata e ripartire. Karin Knapp incrocia la taipanese Hsieh. Buon banco di prova, contro un'atleta maggiormente preparata ed avanti anche in classifica. Il cuore e la voglia di stupire saranno componenti fondamentali. In campo ci sarà anche Camila Giorgi, l'enfant prodige dal fiocco rosa del tennis nostrano. La marchigiana - durante questi anni - non è mai riuscita a sprigionare tutto il suo talento, eppure i primi segnali captati quest'anno sono estremamente positivi. Che sia l'anno buono? Il match - ad alto coefficiente di difficoltà - contro Bacsinszky porterà risposte.

Negli altri incontri citiamo Dominika Cibulkova, per lei Allertova, e la rigenerata Johanna Konta, attesa dalla Flipkens. Presenti Elena Vesnina - impegnata contro Bogdan e Samantha Stosur, vs Watson. Spuntano anche i nomi di Caroline Wozniacki e Barbora Strycova, rispettivamente impegnate contro Rodionova e Kulichkova

Il programma completo