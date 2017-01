Australian Open, bene Nadal e Raonic. Si salvano Goffin e Zverev

Rafa Nadal. Ben Solomon/Tennis Australia

Esordio agevole per Rafa Nadal e Milos Raonic nell'edizione 2017 degli Australian Open. Sul cemento di Melbourne, il maiorchino, testa di serie numero nove del seeding, non ha problemi contro il tedesco Florian Mayer, regolato in tre set sulla Rod Laver Arena. Match dal risultato simile anche quello del canadese, impegnato contro il giamaicano naturalizzato tedesco Dustin Brown.

Milos Raonic oggi sulla Margaret Court Arena. Theo Karanikos/Tennis Australia

Molto diversa invece la prestazione del belga David Goffin, numero undici del tabellone australiano, che rischia la prematura eliminazione contro l'americano Kelly Opelka. Goffin è infatti costretto al quinto set per avere la meglio del più giovane rivale, in grado di metterlo ripetutamente in difficoltà. Avanti a fatica anche il tedeschino Alexander Zverev, che va sotto due set a uno contro l'olandese Robin Haase, salvo rimontare e chiudere per 6-2 nel set decisivo. Tra le teste di serie, da segnalare il passaggio del turno degli spagnoli Roberto Bautista Agut, che si sbarazza senza problemi dell'argentino Guido Pella, e Pablo Carreno Busta, vincitore per ritiro contro il canadese Polansky. Avanti anche il tedesco Philipp Kohlschreiber contro il georgiano Basilashvili, e i francese Gilles Simon e Richard Gasquet, rispettivamente contro l'americano Mmoh e l'australiano Mott. Termina invece immediatamente l'avventura nel tabellone principale di Melbourne del qualificato azzurro Thomas Fabbiano, sconfitto da un altro statunitense, l'ex baby prodigio Donald Young. I risultati dei match di tabellone maschile della prima parte della seconda giornata degli Australian Open:

Fabbiano - Young 4-6 6-7(1) 4-6

Basilashvili - Kohlschreiber (32) 4-6 6-3 6-7(2) 4-6

Zverev (24) - Haase 6-2 3-6 5-7 6-3 6-2

Tiafoe - Kukushkin 6-1 6-7(3) 6-3 6-2

Youzhny - Baghdatis 3-6 0-3 ritiro

F. Mayer - Nadal (9) 3-6 4-6 4-6

Bautista Agut (13) - Pella 6-3 6-1 6-1

Nishioka - Bolt 6-4 1-6 6-2 6-4

Simon (25) - Mmoh 6-1 6-3 6-3

Donaldson - Dutra Silva 6-3 6-0 1-6 4-6 4-6

Muller - Fritz 7-6(6) 7-6(5) 6-3

Brown - Raonic (3) 3-6 4-6 2-6

Pavlasek - Whittington 4-6 6-4 2-6 3-6

Opelka - Goffin (11) 4-6 6-4 2-6 6-4 4-6

Albot - Berlocq 4-6 6-7(4) 7-5 6-7(8)

Mott - Gasquet (18) 4-6 4-6 2-6

Carreno Busta (30) - Polansky 6-0 3-6 3-6 6-2 3-0 ritiro

Edmund - Giraldo 6-2 7-5 6-3