Australian Open, stavolta tutto facile per Wawrinka e Nishikori. Avanti anche Tsonga e Berdych

Stan Wawrinka oggi a Melbourne. Photo by: Theo Karanikos/Tennis Australia

Giornata dedicata agli incontri di secondo turno della parte alta di tabellone, quella odierna a Melbourne, dove sono in corso di svolgimento gli Australian Open edizione 2017. Dopo le difficoltà patite nel match d'esordio contro lo slovacco Martin Klizan, lo svizzero Stan Wawrinka si riscatta sulla Margaret Court Arena, battendo nettamente in tre set lo statunitense Steve Johnson. Prestazione simile anche per il giapponese Kei Nishikori, testa di serie numero cinque del seeding, che, dopo aver rischiato l'eliminazione lunedì contro il russo Andrey Kuznetsov, ha avuto vita facile oggi nel gestire l'imprevedibile francese Jeremy Chardy.

Kei Nishikori saluta il pubblico di Melbourne. Luke Hemer/Tennis Australia

Tra le teste di serie, avanti anche Tomas Berdych. Il giocatore ceco, che al terzo turno affronterà Roger Federer, ha faticato solo nel secondo set, vinto al tie-break, contro l'americano Ryan Harrison. Tutto facile per il transalpino Jo-Wilfried Tsonga contro il serbo Dusan Lajovic: prossimo avversario il vincente del match serale tra Jack Sock e Karen Kachanov. Sconfitta in rimonta e in cinque set (7-9 lo score dell'ultimo parziale) per il bombardiere a stelle e strisce John Isner, sorpreso dal tedesco Mischa Zverev, sempre più convincente dopo il buon finale disputato la scorsa stagione. Al terzo turno anche gli outsider Jaziri e Lacko. I risultati degli incontri disputatisi oggi a Melbourne in sessione diurna:

De Minaur - Querrey (31) 6-7(5) 0-6 1-6

Isner (19) - M. Zverev 7-6(4) 7-6(4) 4-6 6-7(7) 7-9

Jaziri - Bublik 6-2 6-3 7-5

Berdych (10) - Harrison 6-3 7-6(6) 6-2

Rubin - Federer (17) 5-7 3-6 6-7(3)

Lacko - Sela 2-6 6-3 6-2 6-4

Chardy - Nishikori (5) 3-6 4-6 3-6

Wawrinka (4) - Johnson 6-3 6-4 6-4

Tsonga (12) - Lajovic 6-2 6-2 6-3