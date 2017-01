Australian Open, vincono Thiem e Goffin. Istomin non si ferma

Dominic Thiem. Photo by: Getty Images

Sesta giornata di tennis agli Australian Open edizione 2017, dedicata alla conclusione dei match di terzo turno della parte bassa del tabellone. In sessione diurna, importante successo sulla Margaret Court Arena per l'austriaco Dominic Thiem, testa di serie numero otto del seeding di Melbourne, che ha superato in quattro set il talentuoso ed imprevedibile francese Benoit Paire, già giustiziere di Fabio Fognini. Thiem, autore di una partenza a razzo che gli è valso il primo set con lo score di 6-1. Match livellato da Paire nel secondo, mentre i successivi due parziali sono andati all'austriaco con lo score di 6-4. Nel quarto set Thiem è stato anche in svantaggio 2-4, prima di piazzare un parziale di quattro giochi consecutivi, utile a chiudere i conti e a qualificarsi per gli ottavi di finale.

David Goffin. Theo Karanikos/Tennis Australia

Ottavi di finale in cui il ventitreenne austriaco affronterà il belga David Goffin, testa di serie numero undici del tabellone australiano, che ha disinnescato il servizio del bombardiere croato Ivo Karlovic, travolto in soli tre set. Un'altra maratona ha invece visto protagonista Denis Istomin, che due giorni fa aveva eliminato dal torneo il numero due al mondo Novak Djokovic. L'uzbeko si è ripetuto oggi contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta, battuto solo al quinto set, in un match da montagne russe. Istomin incrocerà ora in ottavi da sfavorito il vincente del match tra il bulgaro Grigor Dimitrov e il francese Richard Gasquet. Infine, nel derby tutto spagnolo tra Roberto Bautista Agut e David Ferrer, è stato il primo a prevalere, in un incontro caratterizzato da lunghi scambi da fondo campo. Prossimo avversario uno tra Milos Raonic e Gilles Simon. I risultati della sessione diurna oggi a Melbourne:

Bautista Augut (13) - Ferrer (21) 7-5 6-7(6) 7-6(3) 6-4

Thiem (8) - Paire 6-1 4-6 6-4 6-4

Karlovic (20) - Goffin (11) 3-6 2-6 4-6

Carreno Busta (30) - Istomin 4-6 6-4 4-6 6-4 2-6