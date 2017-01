Australian Open 2017 - Programma femminile, l'ordine di gioco di martedì 24 gennaio: V.Williams - Pavlyuchenkova, a seguire Muguruza - Source: Cameron Spencer/Getty Images AsiaPac

La Rod Laver Arena accoglie, nelle prossime ore, due interessanti confronti al femminile. Si apre la rassegna dei quarti, Venus Williams - classe '80 e una carriera ricca di successi - attende la Pavlyuchenkova per raggiungere, ancora una volta, una semifinale Slam. A seguire, Garbine Muguruza, settima forza del torneo al via, gioca contro la sorpresa Vandeweghe.

Un cammino privo di particolari difficoltà fin qui per Venus. Abile, la tennista americana, a sfruttare un tabellone abbordabile. Quattro vittorie, sempre in due set, per cancellare il forfait per problemi fisici di Auckland, all'alba del secondo turno. La Williams si presenta così con un carico di energia e forza al primo vero test australiano. La Pavlyuchenkova è in palla e può reggere il passo di Venere. La seconda vittoria sulla connazionale Kuznetsova - dopo quella di Sydney nel primo torneo di stagione - innalza la candidatura della venticinquenne di Samara. Il punto di volta a Melbourne al terzo "giro", con la W pesante su una Svitolina da corsa. Ora la Pavlyuchenkova fiuta il colpaccio e punta ad impattare la rivalità con Venus, avanti 3-2. L'ultimo incontro tra le due risale al 2014. In Canada, partita sui tre set, 62 Williams nel parziale decisivo.

Incerto anche il confronto tra Muguruza e Vandeweghe. La spagnola approda ai quarti dopo il sigillo con la Cirstea. Risposte confortanti, dopo un 2016 in chiaroscuro. Buon avvio a Brisbane, cenni positivi anche sul veloce di Melbourne. Ora serve un cambio di passo, si alza il tenore della competizione. Coco Vandeweghe - maltrattata dalla Duan a Sydney - è chiaramente una sorpresa a questo punto del torneo. Il suo percorso qui scioglie però ogni dubbio. A capitolare in apertura la nostra Vinci, poi una sequenza impressionante con Parmentier, Bouchard e Kerber. Le maggiori difficoltà al cospetto della canadese, con la numero uno, invece, chiusura imperiosa in due parziali. Coco non intende fermarsi, parte leggermente dietro alla Muguruza, ma non certo battuta.

Lo scorso anno, a Wimbledon, il primo successo della spagnola. 2-1 Vandeweghe nel complesso, pronostico difficile.

Il programma

Venus Williams - Pavlyuchenkova (1° incontro sessione diurna, inizio ore 1.00)

Muguruza - Vandeweghe (2° incontro sessione diurna)