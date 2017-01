Federer - Nadal diretta, LIVE finale Australian Open 2017 (9:30)

Aggiorna il contenuto

A far da sfondo a questa epica finale, la Rod Laver Arena; impianto da 14.820 posti a sedere

Rod Laver Arena - Fonte: rodlaverarena.com

Rafa Nadal era arrivato a Melbourne cercando continuità, buone risposte per tracciare l'anno. E invece, passo dopo passo - alcuni veramente grandi - è arrivato a giocarsi il titolo. Ancora una volta. Al primo turno, domato Mayer in tre agevoli set. Poi altra passeggiata di saluta contro il cipriota Baghdatis. Al terzo turno, iniziano le montagne russe. Opposto a lui c'è il talentino Alexander Zverev, il quale non fa sconti e gioca a viso aperto. Match spalmato su 5 set, il teutonico accusa dolori durante l'ultimo set e crolla, spianandogli la strada verso la vittoria. Arriva Monfils agli ottavi. L'estroso francese gioca disinibito e mette in difficoltà Rafa, che però è bravo a spegnere il suo ardore. Quarti da pelle d'oca contro Raonic, la testa di serie più alta rimasta in tabellone. E' un Nadal favoloso, 3 set calibrati perfettamente e semifinale contro il pozzo di talento Dimitrov. Match al cardiopalma, senza esclusione di colpi, zampata iberica al quinto.

Nadal - Fonte: Ben Solomon/Tennis Australia

Nadal: "Mesi fa ci siamo incontrati per l'inaugurazione della mia accademia a Manacor, mai avremmo pensato di giocare un'altra finale Slam. Entrambi abbiamo lavorato duramente per essere qui. Ho bisogno di tornare in hotel, riposarmi e recuperare pienamente. Spero di giocare bene di nuovo, sarà un match diverso da quelli passati"

Il ritorno dopo 6 mesi, la coccarda N°17 alla partenza che pesava come un macigno, la possibilità di incrociare i più forti gia dall'inizio. Roger Federer era arrivato agli Australian Open da outsider, è in finale. Ai primi due turni, due qualificati: Melzer prima, Rubin poi. La sfida contro il mancino austriaco è stata più difficile del previsto, vittoria risicata in 4 set. Ecco Rubin al 2T, ragazzo giovane insignito nel treno della NextGen. Ancora non il migliore Roger, ma chiusura in 3 set e sfida con Berdych. Il ceco subisce una delle migliori versioni del Re, il quale lo azzanna e porta a casa il match. Ottavi alla corte del nipponico Nishikori; l'elvetico comanda per larghi tratti della gara, ma pecca di precisione in alcuni punti della gara ed è costretto al quinto. Quarti contro Mischa Zverev, esecutore di Murray. Nessun problema, spezzato il sogno del teutonico. Semifinale monstre, al cardiopalma contro il connazionale Wawrinka; la spunta al 5° il Re

Federer - Fonte: Ben Solomon/Tennis Australia

Le parole del Re

Sono 34 i precedenti totali. Nadal conta 32 vittorie, Federer 11. Il maiorchino comanda in ogni superficie, ed è avanti 3-0 negli scontri avvenuti a Melbourne. L'ultimo head to head risale a Basilea: vittoria Roger con il punteggio di 6-3 5-7 6-3.

Buongiorno amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match Federer - Nadal, finale degli Australian Open 2017. Da Simone Cappelli e dalla redazione tennis Vavel, l'augurio di un buon match in nostra compagnia.