Davis Cup, il quadro degli ottavi di finale dopo i primi singolari

Richard Gasquet, in azione oggi a Tokyo contro Taro Daniel. Fonte: DavisCup,com

Si sono disputati oggi i primi incontri di singolare degli ottavi di finale di Coppa Davis 2017. Occhi puntati sulle sfide del World Group, che decreteranno il passaggio ai quarti delle nazionali vittoriose e manderanno viceversa agli spareggi le squadre sconfitte.

Jordan Thompson. Fonte: DavisCup.com

Buona la prima giornata per l'Australia di capitan Lleyton Hewitt, impegnata a Melbourne contro la Repubblica Ceca, orfana di Tomas Berdych. Gli aussies, già favoriti alla vigilia, si sono infatti portati sul due a zero, grazie alle vittorie in tre set di Jordan Thompson contro Jiry Vesely e di Nick Kyrgios su Jan Satral. Stesso risultato in favore della Francia in Giappone: la trasferta nipponica si sta rivelando un'assoluta formalità per gli uomini di Yannick Noah, agevolati dal forfait di Kei Nishikori. Non ha sbagliato nulla Richard Gasquet, sbarazzatosi in tre parziali di Taro Daniel, così come il connazionale Gilles Simon, che non ha lasciato scampo a Nishioka. Germania che parte con l'handicap a Francoforte contro il Belgio, con il veterano Philipp Kohlschreiber sconfitto in cinque set da Steve Darcis, numero uno degli ospiti in assenza di Goffin.

Steve Darcis in azione oggi a Francoforte. Fonte: DavisCup.com

Avvio choc per la Spagna in Croazia, dove la nazionale iberica, orfana di Rafa Nadal, va sotto 1-0: fondamentale per i padroni di casa la vittoria nel primo singolare di Franko Skugor, che supera al tie-break del quinto set Pablo Carreno Busta, numero ventisei del ranking Atp. Altra battaglia conclusasi al parziale decisivo quella di Nis, in Serbia, dove Viktor Troicki ha impiegato oltre quattro ore e mezza per piegare la resistenza del giovane russo Karen Kachanov.

Viktor Troicki. Fonte: DavisCup.com

Australia - Repubblica Ceca 2-0 (Kooyong Lawn Tennis Club, Melbourne, cemento outdoor). Thompson - Vesely 6-3 6-3 6-4; Kyrgios - Satral 6-2 6-3 6-2.

Giappone - Francia 0-2 (Ariake Colosseum, Tokyo, veloce indoor). Daniel - Gasquet 2-6 3-6 2-6; Nishioka - Simon 3-6 3-6 4-6.

Germania - Belgio 0-1 (Fraport Arena, Francoforte, veloce indoor). Kohlschreiber - Darcis 4-6 6-3 6-2 6-7(2) 6-7(5).

Croazia - Spagna 1-0 (Sportska Dvorana Gradski Vrt, Osijek, veloce indoor). Skugor - Carreno Busta 3-6 6-3 6-4 4-6 7-6(6).

Serbia - Russia 1-0 (Sportski Centar Cair, Nis, veloce indoor). Troicki - Kachanov 6-4 6-7(3) 6-3 1-6 7-6(6).

In aggiornamento