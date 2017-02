Davis Cup, Australia e Francia già ai quarti

John Peers e Sam Groth lanciano l'Australia ai quarti di Davis. Photo: Martin Sidorjak

Sono Australia e Francia le prime due squadre qualificate per i quarti di finale della Coppa Davis 2017. Le nazionali capitanate rispettivamente da Lleyton Hewitt e da Yannick Noah hanno infatti chiuso i conti nelle sfide che le vedevano opposte a Repubblica Ceca e Giappone. A Melbourne, su cemento all'aperto, il terzo punto aussie è giunto dalla coppia formata da Sam Groth e John Peers, che hanno battuto in tre set il doppio ceco Satral/Vesely. Stesso risultato a Tokyo, dove Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert hanno fatto valere la loro maggior esperienza e qualità per superare i giapponesi Sugita e Uchiyama. Con questi risultati, Repubblica Ceca e Giappone dovranno giocarsi la permanenza nel World Group di Coppa Davis negli spareggi che si disputeranno il prossimo settembre, nel week-end successivo agli US Open.

Herbert e Mahut in campo a Tokyo. Fonte: Photo: Takeo Tanuma

Intanto nella notte si sono conclusi anche i singolari della prima giornata di altre due sfide degli ottavi di finale. In Canada, sul veloce indoor di Ottawa, è 1-1 tra i padroni di casa e la Gran Bretagna (orfana di Andy Murray). A Daniel Evans, che aveva superato all'esordio il giovane Denis Shapovalov, ha infatti replicato Vasek Pospisil, che si è imposto in tre set su Kyle Edmund. 2-0 invece il punteggio tra Stati Uniti e Svizzera. Tutto secondo pronostico a Birmingham, con Jack Sock e John Isner vincitori rispettivamente contro Marco Chiudinelli ed Henri Laaksonen (out sia Wawrinka che Federer per i campioni del 2014).

Jack Sock durante il match con Chiudinelli. Fonte: DavisCup.com

Australia - Repubblica Ceca 3-0 (Kooyong Lawn Tennis Club, Melbourne, cemento outdoor). Groth/Peers - Satral/Vesely 6-3 6-2 6-2.

Giappone - Francia 0-3 (Ariake Colosseum, Tokyo, veloce indoor). Sugita/Uchiyama - Herbert/Mahut 3-6 4-6 4-6.

Canada - Gran Bretagna 1-1 (The Arena at TD Place, Ottawa, veloce indoor). Shapovalov - Evans 3-6 3-6 4-6; Pospisil - Edmund 6-4 6-1 7-6(3).

USA - Svizzera 2-0. (Legacy Arena/BJCC, Birmingham, veloce indoor). Sock - Chiudinelli 6-4 6-3 6-1; Isner - Laaksonen 4-6 6-2 6-2 7-6(1).