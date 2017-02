Davis Cup, il Belgio fa fuori la Germania. Si salva la Spagna

Steve Darcis esulta durante il match con Alexander Zverev. Photo: Paul Zimmer

E' il Belgio la principale sorpresa degli ottavi di finale del World Group di Coppa Davis edizione 2017. La nazionale finalista nel 2015, orfana del suo leader David Goffin, ha infatti superato il turno in trasferta contro la Germania, ancora una volta grazie a Steve Darcis che, dopo aver sorpreso Kohlschreiber nel primo singolare del venerdì, ha battuto oggi anche Alexander Zverev, al termine di un match durato quattro set e oltre tre ore di gioco. Prossima avversaria dei belgi, la vincente tra Italia e Argentina.

Pablo Carreno Busta. Photographer: Pedja Milosavljevic

Qualificatesi con anticipo e agio Australia, Stati Uniti, Serbia e Francia, mancava all'appello la Spagna, sotto 2-1 in Croazia dopo le prime due giornate. La nazionale di Conchita Martinez è riuscita a ribaltare l'esito dell'eliminatoria, grazie a Roberto Bautista Agut, che si è imposto in quattro set su Franko Skugor, e a Pablo Carreno Busta, che ha completato la rimonta sbarazzandosi di Nikola Mektic. Iberici che a luglio se la vedranno con la Serbia. Avanza con il brivido anche la Gran Bretagna in Canada: i campioni 2015 prima tremano, quando Vasek Pospisil supera Daniel Evans, poi trovano il punto della qualificazione con Kyle Edmund, che vince i primi due set contro Denis Shapovalov e poi approfitta di un momento di follia del giovane rivale in apertura di terzo parziale: Shapovalov colpisce infatti con una pallata (probabilmente involontaria) il giudice di sedia e viene squalificato. Nei quarti sfida alla Francia.

Germania - Belgio 1-4 (Fraport Arena, Francoforte, veloce indoor). A. Zverev - Darcis 6-2 4-6 4-6 6-7(8); M. Zverev - Bemelmans 5-7 1-6

Croazia - Spagna 2-3 (Sportska Dvorana Gradski Vrt, Osijek, veloce indoor). Skugor - Bautista Agut 1-6 7-6(4) 3-6 6-7(6); Mektic - Carreno Busta 6-7(4) 1-6 4-6

Canada - Gran Bretagna 2-3 ( The Arena at TD Place, Ottawa, veloce indoor). Pospisil - Evans 7-6(3) 6-4 3-6 7-6(5); Shapovalov - Edmund 3-6 4-6 1-2 squalifica.