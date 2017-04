Davis Cup, Kyrgios batte Querrey e l'Australia è in semifinale

Nick Kyrgios in azione contro Sam Querrey a Brisbane. Photo: SMP Images

Nick Kyrgios, l'uomo del momento tra i giovani della Next Gen nel circuito maschile, non tradisce le aspettative dell'Australia a Brisbane, e trascina la sua nazionale in semifinale di Coppa Davis, battendo sul cemento di casa l'americano Sam Querrey, con lo score di 7-6 6-3 6-4. Si arrendono dunque gli USA di Jim Courier, al cospetto degli aussies, che si prendono la rivincita a poco più di un anno di distanza, dopo essere stati sconfitti nel 2016 in ottavi sull'erba di Melbourne. Ora la squadra di capitan Lleyton Hewitt attende di conoscere l'avversario della semifinale, che uscirà dalla vincente tra Belgio e Italia (2-1 per i padroni di casa sul veloce indoor di Charleroi).

Esulta Nick Kyrgios. Photo: SMP Images

Sul cemento della Pat Rafter Arena di Brisbane, Nick Kyrgios affronta Sam Querrey, e non Jack Sock, ritenuto stanco da Courier dopo la vittoria in cinque set in doppio contro Sam Groth e John Peers. Troppo evidente la differenza di talento tra il giovane Kyrgios e il californiano Querrey, che resiste solo per un set, il primo, portandosi subito avanti di un break, ma facendosi raggiungere dal rivale (come già accaduto a John Isner nel secondo singolare di venerdì), issatosi poi fino al gioco decisivo. Qui la svolta della partita, con l'australiano che a fatica si impone per nove punti a sette, per poi prendere il largo sia nel secondo che nel terzo parziale. Ultimo sussulto di Querrey nel finale di terzo set, quando l'americano ha due occasioni per il controbreak, ben annullate da Kyrgios, che non trema e completa l'opera, confermandosi uno dei tennisti più in forma dell'intero circuito maschile. In corso ora l'ultimo ma inutile singolare, tra Sam Groth e John Isner.

Australia - USA 3-1 (Pat Rafter Arena, Brisbane, cemento outdoor). Kyrgios - Querrey 7-6(7) 6-3 6-4.