Davis Cup, Francia avanti sul Belgio con il doppio

Pierre-Hugues Herbert e Richard Gasquet. Fonte: Davis Cup.com

Soffrendo forse più del lecito, la Francia di capitan Yannick Noah si porta sul 2-1 in finale di Coppa Davis contro il Belgio. Sul veloce indoor del Pierre Mauroy di Lille, la coppia formata da Richard Gasquet e Pierre-Hugues Herbert la spunta infatti dopo oltre tre ore e mezza di gioco sugli avversari Ruben Bemelmans e Joris De Loore, in quattro set, con lo score di 6-1 3-6 7-6(2) 6-4. Francia ora in vantaggio 2-1, a cui basterà un altro punto per conquistare domani l'insalatiera più famosa al mondo.

Al Pierre Mauroy di Lille sono rispettate le coppie della vigilia. Al posto dell'infortunato Nicolas Mahut c'è pèr Yannick Noah Richard Gasquet, mentre il Belgio schiera De Loore con Bemelmans. Inizio choc per gli ospiti, totalmente fuori partita, subito sotto 4-0 e schiacciati nel primo set con il netto score di 6-1. Gara che sembra dunque orientarsi dalla parte dei transalpini, ma i belgi non ci stanno, replicano nel secondo parzial, trascinati soprattutto da Ruben Bemelmans, ottengono un primo break, lo sprecano, ma non si abbattono, togliendo nuovamente il servizio ai rivali, per pareggiare infine i conti per 6-3. Il terzo parziale diventa così quello chiave, con Herbert e Gasquet in netta difficoltà nei rispettivi turni di servizio, costretti a salvare ben sei palle break. Nel settimo game De Loore risponde addosso a Herbert e porta avanti il Belgio, fino al 5-4, quando è Bemelmans a servire per il set. Qui la coppia ospite trema, perde la battuta ed è costretta poi a rifugiarsi al tie-break, dove i francesi fanno valere maggior talento ed esperienza: sette punti a due e pericolo scampato. Ma neanche nel quarto parziale Bemelmans e De Loore mollano la presa, fino al 3-3, quando, con il primo ancora al servizio, i francesi ottengono il break decisivo. E' infine Herbert a chiudere con lo score di 6-4, regalando un punto fondamentale alla sua nazionale.

Gasquet/Herbert - Bemelmans/De Loore 6-1 3-6 7-6(2) 6-4