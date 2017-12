Mubadala, subito un altro stop per Novak Djokovic. Anche Murray k.o.

Andy Murray. Fonte: Mubadala World Championship/Twitter

Anno nuovo, vita vecchia. I problemi al gomito destro continuano a tormentare l'ex numero al mondo, Novak Djokovic. Il tennista serbo, atteso oggi al rientro nell'evento-esibizione di Abu Dhabi, il Mubadala World Championship, ha colto tutti di sorpresa stamattina, annunciando, attraverso il proprio sito internet, di non poter partecipare al torneo a causa del persistere di fastidi all'articolazione infortunata. Fuori ormai dallo scorso Wimbledon, quando si ritirò nei quarti di finale contro il ceco Tomas Berdych, Nole ha spiegato così il suo forfait, che getta una luce sinistra sul suo inizio di stagione e sugli Australian Open al via tra poco più di due settimane: "Sono terribilmente deluso per essere stato costretto a dare forfait al Mubadala World Championship - le parole del serbo - ma, sfortunatamente, negli ultimi giorni ho iniziato ad avvertire nuovamente dolore al gomito. Dopo essermi sottoposto ad alcuni esami di controllo, il mio staff medico mi ha consigliato di non rischiare nulla, di rinunciare al torneo e di proseguire con le terapie".

Djokovic non ha chiarito di che portata sia il riacutizzarsi del problema al gomito, lasciando quindi in dubbio la sua partecipazione agli Australian Open di Melbourne: "Ora devo accettare questa situazione e attendere i risultati delle terapie in modo tale da iniziare nuovamente a giocare a tennis, tornando a pieno regime. Tutto ciò potrebbe condizionare l'inizio della stagione e la mia programmazione, ma qualsiasi decisione verrà presa nei prossimi giorni". Pare però chiaro che il serbo salterà il torneo Atp di Doha, in programma da lunedì prossimo, vinto due volte negli ultimi due anni. Per quanto riguarda l'esibizione di Abu Dhabi, lo scozzese Andy Murray (negli Emirati ad allenarsi) ha subito accettato di rimpiazzare Djokovic nella semifinale della manifestazione, giocando contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Murray, a sua volta fermo dallo scorso Wimbledon (k.o. in quarti contro l'americano Sam Querrey), al rientro dopo un infortunio all'anca, è stato però subito sconfitto dall'iberico. 6-2 lo score in favore di Bautista Agut, in un match durato un solo set, perchè il tennista britannico ha deciso di ritirarsi dopo il primo parziale per problemi di mobilità. In finale, Bautista Agut affronterà il sudafricano Kevin Anderson, che ha sconfitto oggi l'austriaco Dominic Thiem con lo score di 7-6 6-4. A questo punto, appare altamente improbabile la partecipazione dello stesso Murray al torneo di Brisbane, in Australia, al via la settimana prossima.