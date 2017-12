Hopman Cup - L'Australia regola il Canada - Hopman Cup Twitter

Seconda giornata di tennis a Perth. Sabato il ritorno del Re. Federer alla guida di una Svizzera dominante. Pennellate di talento, Roger trae dal primo impegno di stagione confortanti risposte. In due set, cancella il rapido Sugita, a malpartito al cospetto delle variazioni del campionissimo. 64 63, successo che trova poi ulteriore linfa grazie alla firma al femminile di Belinda Bencic. Tracce di qualità nella stagione in archivio, i problemi sembrano ricordo sbiadito. La Bencic si impone 75 63 sulla Osaka, nipponica in grado di cogliere importanti risultati nell'annata in archivio. L'ultimo punto elvetico in doppio. Tre set ai 4, ancora bandiera Svizzera. 24 41 43(1) per la coppia Federer - Bencic.

Nel gruppo B, da segnalare anche il sigillo americano. Gli USA domano la Russia per 2-1. Coco Vandeweghe, capace di mirabili prestazioni su superficie veloce, ha la meglio sulla Pavlyuchenkova con doppio 63. Jack Sock - reduce dalle finali londinesi - deve lottare tre set per fermare l'ascesa del giovane Khachanov. 64 16 63 per l'alfiere a stelle e strisce. Il parziale ritorno russo in doppio. Vandeweghe e Sock strappano al tie-break il primo set - 43(3) - poi prestano il fianco - 41 42.

Gruppo A - Quest'oggi, spazio ad un'altra sfida interessante. L'Australia, padrona di casa, incrocia il Canada. Daria Gavrilova coglie un successo pieno, senza discussioni di sorta. 61 64, la Gavrilova ha costante controllo del match, mette a malpartito la Bouchard con palline pesanti, soluzioni definitive. Maggior concretezza, superiore fiducia. Genie ri-allaccia i fili con un 2017 in chiaroscuro, ha una timida reazione nella zona centrale del secondo, prima di crollare sulla retta d'arrivo. Al maschile, più equilibrio. Kokkinakis è un talento in divenire, si accende a lune alterne, spesso costretto a rendere conto a un fisico incline a infortuni e fastidi. 64 Thanasi, a seguire ritorno canadese. Terreno rapido, Pospisil sfrutta potenza e braccio armato. 36. Si va al terzo, punto di volta nel sesto gioco. Pospisil vede il baratro, risale ma concede un ulteriore chance. Kokkinakis scappa e strappa partita e punto. Tramonto con il doppio. Due prolungamenti, Bouchard/Pospisil per l'onore. 43(1) 43(4). L'Australia si impone 2-1.

Il programma riprende domani con l'incontro tra Belgio e Germania.