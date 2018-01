Atp, Djokovic verso la partecipazione agli Australian Open

Novak Djokovic in azione contro Thiem. Fonte: Kooyong Classic/Twitter

Dopo sei mesi di difficoltà fisiche, dovute a un problema al gomito destro, Novak Djokovic è ora pronto a ripartire. Saltata l'esibizione di Abu Dhabi, al Mubadala World Championship, oltre che il torneo Atp 250 di Doha, il campione serbo è tornato in campo la scorsa notte, nell'evento esibizione del Kooyong Classic di Melbourne, battendo l'austriaco Dominic Thiem con lo score di 6-1 6-4. Per Nole si tratta del primo match, ancorchè non ufficiale, disputato dallo scorso luglio, quando fu costretto al ritiro in quarti di finale sull'erba di Wimbledon contro il ceco Tomas Berdych. Il test di Melbourne è stato positivo per Djokovic, che a questo punto dovrebbe prendere parte agli Australian Open, primo Slam stagionale al via lunedì: "Erano sei mesi che aspettavo questo momento - le sue parole, riportate dal quotidiano spagnolo AS - oggi è andato tutto abbastanza bene, specialmente al servizio, che era una delle grandi incognite per l'infortunio al gomito. Era un colpo che non riuscivo a tirare da Wimbledon, e per il quale ho decido di fermarmi. Sono felice, ma non posso dire di essere al 100%, vedremo quando inizierà il torneo". Prima degli Australian Open, Nole dovrebbe giocare un'altra gara di esibizione stanotte, sempre nella cornice del Kooyong Classic di Melbourne.

"Credo che un'altra partita sarà sufficiente - ha proseguito il serbo - anche se questa è stata la prima volta nella mia carriera in cui sono stato tanto tempo lontano dai campi. L'ideale sarebbe stato poter disputare un altro torneo prima degli Australian Open, ma purtroppo non ho avuto altra scelta". Come Djokovic, anche Rafa Nadal arriverà all'appuntamento di Melbourne senza alcun torneo ufficiale alle spalle. Il maiorchino ha infatti optato per una preparazione più lenta e ritardata, dopo i problemi al ginocchio che ne avevano caratterizzato il finale di 2017. Ma sulla presenza del finalista della scorsa edizione non sembrano esserci dubbi: "Non sarei qui in Australia se pensassi di non poter partecipare", le sue parole. Dubbi che invece permangono circa la reale condizione fisica del mancino di Manacòr, che al Koyoong Classic ha perso all'esordio contro il francese Richard Gasquet (6-4 7-5 lo score): "Per me è stato un buon test e un buon allenamento - le sue parole, riportate da Espn - sto bene, sono qui, direi che sono buone notizie. Ora voglio continuare ad allenarmi per un paio di giorni, in modo tale da essere pronto per l'inizio degli Australian Open. La scorsa stagione è stata molto lunga, e quest'anno ho iniziato la mia preparazione in ritardo rispetto alle abitudini, ma è comunque positivo ritrovare le sensazioni di una partita di tennis, anche se non si tratta di un match ufficiale". Nella notte, ultimi scampoli di esibizione per Nadal, ok contro Lucas Pouille e Lleyton Hewitt, sconfitto invece da Tomas Berdych.