Australian Open, qualificazioni femminili: Errani si impone, Vinci saluta - Roberta Vinci Twitter

Destino opposto per Roberta Vinci e Sara Errani in suolo australiano. Qualificazioni al primo slam di stagione, Roberta, ritiro stabilito al Foro, si arrende alla Blinkova, Sara prevale su Jing Jing Lu. Il punteggio annuncia debacle pesante per la Vinci - 63 62 - in realtà la partita è piuttosto serrata. Roberta annulla una palla break nel gioco d'apertura e si porta al comando. La situazione si inverte nel quarto game, quando è Blinkova a rischiare il tracollo. Il dritto tradisce l'azzurra e si prosegue nell'ordine dei servizi. Il set si spezza nella zona intermedia. Sul 33, la Vinci ha diverse occasioni per mantenere il turno - addirittura 5 - ma non chiude e si espone così alla giovane rivale. Rottura che indirizza il parziale, perché la 19enne russa conferma l'allungo e sigilla il set - 63.

Il secondo ha uno svolgimento analogo. L'equilibrio permane fino al 32 Blinkova. Al servizio si presenta la Vinci, subito sotto 0/30 e poi 15/40, complice qualche gratuito di troppo. Il rovescio non risponde e la Blinkova ne approfitta. Chance di rientro pressoché immediata, il settimo game è una sequenza eterna di scambi, Roberta pone le basi per riaprire il confronto, ma ancora una volta pecca al tramonto - 52. Epilogo funesto, ancora ai vantaggi Blinkova si prende partita e successo. 62.

Errani - Sul campo n.8, Sara Errani risponde invece presente, superando l'ostacolo asiatico. Inizio in difetto, Jing Jing Lu ha la prima parola, si porta sul 31 con break. Sarita infila una serie di 3 giochi e ritrova la momentanea vetta. Campanello d'allarme sul 44, la Errani regge una situazione non semplice e il parziale termina al tie-break, dove è la tennista italiana a mettere le cose in chiaro. 30, poi 62. Basta la prima palla set.

Nel secondo, scambio di break in apertura, tre in sequenza, due di stampo tricolore. La Errani conferma il secondo e sale 31. La giocatrice cinese resta in scia, conserva la battuta ma non riesce a ribaltare l'inerzia. Chirurgica Sara, 63, prosegue l'avventura.

Le altre azzurre

Schoofs - Brescia 75 75

Lottner - Chiesa 26 76(5) 63

Krejcikova - Paolini 62 61