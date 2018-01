Australian Open - Il tabellone femminile, la parte alta

Siamo alle porte del primo slam dell'anno. A Melbourne, giornata dedicata al sorteggio del tabellone principale. Simona Halep, prima giocatrice del mondo, guida il comparto femminile ed è attesa da un debutto sulla carta privo di insidie con la wild card Destanee Aiava. Il cammino della ragazza di Constanta prosegue con Bouchard - in caduta libera - o Dodin. Spazio quindi per trovare confidenza con superficie e competizione, prima di un terzo turno, questo sì, da allarme rosso. Petra Kvitova non è ancora al meglio, ma resta giocatrice di livello, un braccio devastante su superficie rapida. In caso di successo, per la Halep, ottavi con la Vesnina.

Nel quarto della rumena, Karolina Pliskova, a Brisbane fermata in semifinale dalla Svitolina. La ceca, una delle papabili favorite, parte con la Cepede Royg, per indirizzare poi il mirino su Cabrera o Haddad Maia. Interrogativo da sciogliere alla terza fermata, possibile derby con la connazionale Safarova - 1T con la Tomljanovic, presente grazie a una wild card. Riflettori sull'ottavo con Johanna Konta, stoppata a Brisbane da qualche fastidio fisico e subito fuori a Sydney. La britannica bussa alla porta della Brengle, attenzione alla Strycova, rivale alla terza tornata.

Garbine Muguruza inaugura la seconda porzione della parte alta. Qualche dubbio aleggia sulla spagnola, costretta al forfait prima del match di quarti con la Gavrilova a Sydney. La francese Ponchet è cuscinetto dolce per assaporare il tennis giocato, la Radwanska - al terzo turno - è orizzonte pericoloso. Ritrovata Aga, aldilà della debacle con una Giorgi perfetta a Sydney. Quarto turno, per la Muguruza, con la Sevastova. Zona interessante questa, perché qui serpeggiano le variabili più attese, Sharapova e Kerber. Maria e poi Sevastova per la prima, Friedsam e poi Hibino o Vekic per la seconda.

Infine Caroline Garcia. A Brisbane, alt prima del limite con la Cornet - un set pari, poi la resa - torna a Melbourne, ottava testa di serie. Esce dai blocchi con la Witthoeft, a seguire Vondrousova o Nara. Lo scenario muta con la Lulic. Al quarto turno, secondo classifica, la Mladenovic - reduce però da una striscia negativa all'apparenza senza confine. 1T con la Bogdan, al terzo la Keys, ancorata alle ottime cose dello scorso US Open.

I possibili quarti

Halep - K.Pliskova

Muguruza - Garcia