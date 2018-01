Australian Open 2018 - Schiavone cede ad Ostapenko - Australian Open Twitter

Termina al primo turno l'avventura all'Australian Open di Francesca Schiavone. La milanese cede in due set a Jelena Ostapenko, aspirante regina e recente vincitrice del Roland Garros. La tennista italiana mette sul piatto il consueto carattere, gioca una partita di contenimento e riesce, specie all'alba del secondo, a costruirsi un'opportunità. Sul 41, però, filotto lettone. La Ostapenko rientra e chiude, cancellando il brutto approccio con la corrente stagione. 61 64 il finale.

L'avvio segna il piano partita. La Ostapenko comanda le operazioni, picchia a tutto braccio e sposta la Schiavone. La veterana di casa Italia non demorde, rallenta lo scambio, taglia con il rovescio, si muove rapidamente da un angolo all'altro. Francesca spinge all'errore la rivale, si procura, nel corso del terzo gioco, una palla break. Non basta, 21 Ostapenko. Lo scivolone è invece tricolore, perché nel game successivo, Jelena sfonda. Schiaffo e doppia chance, dritto a certificare l'allungo. La Schiavone perde definitivamente contatto poco dopo, quando in modo maldestro non trova il campo con lo smash. 51, preludio alla successiva firma della Ostapenko pallina alla mano. 61.

Di altro tenore il secondo parziale. Prova ad essere più aggressiva l'azzurra, a caccia anche di vincenti. Nel secondo gioco, bussa in risposta alla porta della Ostapenko, disegna un dritto a rientrare che strappa un sussurro di meraviglia al pubblico presente. Ai vantaggi, la lettone mantiene il servizio. La Schiavone riesce però nell'intento nel quarto game, doppio fallo pesante della nativa di Riga, 31. Sigillo certificato in battuta. 41. La reazione della Ostapenko è da navigata campionessa, feroce assale la nostra portacolori in risposta, 0/30 e poi 0/40, mortifero dritto e tutto da rifare. Prova a non scomporsi Francesca, ma sul 30/30 non le riesce un miracolo nei pressi della rete. 44. La Ostapenko cavalca il momento, è in fiducia, replica alla palla game dell'azzurra, infila tre punti e si guadagna l'occasione di servire per il confronto. Un rovescio poderoso vale il 64. Avanza Jelena.

Ostapenko - Schiavone 61 64