Australian Open, Dimitrov ok all'esordio. Avanti Cilic e Seppi, fuori Isner e Anderson

Grigor Dimitrov. Fonte: Australian Open.com

Il primo big a qualificarsi per il secondo turno degli Australian Open 2018 è Grigor Dimitrov. Il bulgaro, testa di serie numero tre del seeding, inserito nella parte alta del tabellone, la stessa di Rafa Nadal, non ha sbagliato all'esordio contro l'austriaco Dennis Novak, sconfitto in poco più di un'ora e mezza di gioco sulla Rod Laver Arena, con il punteggio di 6-3 6-2 6-1. Avanti con qualche patema il croato Marin Cilic, numero sei, che perde per strada un set contro il canadese Vasek Pospisil. Tra le teste di serie, da segnalare l'eliminazione dell'americano John Isner, sorpreso dall'australiano Matthew Ebden, e del sudafricano Kevin Anderson, k.o. con il britannico Kyle Edmund. Bene lo spagnolo Carreno Busta, che ha regolato in quattro parziali la wild card di casa Kubler.

Molto atteso anche il match tutto Next Gen tra Stefanos Tsitsipas e Denis Shapovalov. L'ha spuntata il canadese, che ha dominato i primi due set e ha vinto poi il terzo al tie-break. Scontro generazionale tra David Ferrer e Andrey Rublev, con il russo che si è imposto al quinto: il vecchio spagnolo ha lottato ma alla fine si è dovuto arrendere alla maggior freschezza di uno dei talenti emergenti del circuito maggiore. Per i colori italiani, bene Andreas Seppi, che accede al secondo turno dopo aver battuto il giovane francese Moutet: prossima sfida al giapponese Nishioka, che ha messo k.o. a sorpresa il tedesco Philipp Kohlschreiber, testa di serie numero 27. Tra le mine vaganti, avanti il lussumberghese Gilles Muller, l'uruguagio Pablo Cuevas, l'americano Ryan Harrison e l'uzbeko Denis Istomin. Ancora da disputare i match di Nick Kyrgios e Rafa Nadal, impegnati in sessione serale, così come il francese Jo-Wilfried Tsonga e l'italiano Paolo Lorenzi.

Dolgopolov - Haider-Maurer 7-6(3) 6-3 6-4

Ebden - Isner (16) 6-4 3-6 6-3 6-3

Carreno Busta (10) - Kubler (WC) 7-5 4-6 7-5 6-1

Simon - Copil 7-5 6-4 6-3

Delbonis - Muller (23) 5-7 4-6 3-6

Cuevas (31) - Youzhny 7-6(7) 6-3 7-5

Sela - Harrison 3-6 7-5 6-3 5-7 2-6

Pospisil (Q) - Cilic (6) 2-6 2-6 6-4 6-7(5)

Dimitrov (3) - Novak (Q) 6-3 6-2 6-1

Ferrer - Rublev (30) 5-7 7-6(6) 2-6 7-6(6) 2-6

Troicki - Bolt (WC) 6-7(2) 4-6 6-2 6-3 6-4

Tsitsipas - Shapovalov 1-6 3-6 6-7(5)

Anderson (11) - Edmund 7-6(4) 3-6 6-3 3-6 4-6

Herbert - Istomin 2-6 1-6 7-5 6-7(3)

Kohlschreiber (27) - Nishioka 3-6 6-2 0-6 6-1 2-6

Seppi - Moutet (WC) 3-6 6-4 6-2 6-2

Karlovic - Djere 7-6(3) 6-3 7-6(2)