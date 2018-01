Australian Open 2018, pioggia di sorprese al femminile - WTA Twitter

Rivoluzione d'Australia. Il primo turno conferma l'instabilità del settore femminile e rivoluziona le prime gerarchie. Salta una campionessa slam come Sloane Stephens, ancorata al titolo conseguito a Flushing Meadows e da allora sempre KO. Melbourne non risveglia la speranza a stelle e strisce, la partenza - 62 Stephens primo set - si rivela illusione effimera. Shuai Zhang acquista via via fiducia e firma il colpaccio. 76(2) 62. La giornata, per il tennis americano, si rivela drammatica, perché dopo Stephens e Venus Williams - stoppata da una Bencic spettacolare - saluta anche Coco Vandeweghe, decima testa di serie. La Vandeweghe si arrende a Timea Babos in due parziali - 76(4) 62.

Oltre due ore e venti di lotta tra Sam Stosur e la campionessa olimpica Puig. Prevale la portoricana, decisivo il prolungamento del secondo - 8 punti a 6 Puig - dopo il set d'apertura di marca australiana. 46 76 64. Julia Goerges, a contatto con un'atmosfera di alto profilo, non mostra alcun timore, anzi rafforza le impressioni della vigilia. Non rientra nel lotto delle primissime favorite, ma è certamente variabile da considerare. Vanta un titolo nel 2018 - a Auckland, epilogo con la Wozniacki - non perde dal secondo turno di Pechino (2017). Doppio 64 per rimandare la 19enne Kenin nella Hisense Arena.

Sorprende, per proporzioni, il tonfo della Cibulkova. Buona impressione a Sydney, resa ai quarti con la Kerber, poi regina, si consegna in due all'estone Kanepi. 62 62. A proposito di Estonia, altra carta al secondo turno, perché la Kontaveit brucia la Krunic - 64 75. La Makarova si prende il primo con la Begu - 63 - ma cala poi la notte e la rumena scappa - 64 86. La 15enne Kostyuk, dopo il labirinto di qualificazione, sigilla un altro dipinto e annienta la Peng - 62 62. La Pavlyuchenkova non incanta, ma doma la Kozlova - 36 64 63.

Si rivede la Suarez. Sei sconfitte consecutive, qui si ritrova e si impone sulla Frech - 75 63. La Bertens, in un match da circoletto rosso, ha la meglio sul talentino Bellis - 67(5) 64 62. La Kumkhum, fatale alla Errani nel terzo turno di qualificazione, piega la Larsson - 63 75.

Altri risultati

Rybarikova - Townsend 60 75

Flipkens - Riske 26 76(6) 63

Allertova - Parmentier 63 60

Duan - Duque 60 61

Bondarenko - Golubic 76(3) 46 62

Linette - Brady 26 64 63

Barthel - Niculescu 64 75

Cornet - Wang 64 62

Siniakova - Sakkari 62 67(5) 64

Martic - Van Uytvanck 76(5) 63