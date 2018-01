Australian Open, Kyrgios e Tsonga sul velluto. Out Sock e Pouille

Nick Kyrgios. Fonte: Australian Open/Twitter

Avvio agevole per Nick Kyrgios agli Australian Open di Melbourne, primo Slam dell'anno che ha preso il via nella notte italiana. Il giocatore di casa, numero diciassette e mina vagante nella parte alta del tabellone, ha esordito senza problemi in sessione serale sulla Hisense Arena, regolando il brasiliano Rogerio Dutra Silva, con il punteggio di 6-1 6-2 6-4. Prossimo avversario per Kyrgios, il serbo Viktor Troicki, che in precedenza si era salvato, rimontando uno svantaggio di due set, contro la wild card australiana Bolt. Fuori a sorpresa l'americano Jack Sock, testa di serie numero otto, k.o. in quattro set con il giapponese Yuichi Sugita. Disastroso anche il francese Lucas Pouille, numero diciotto, che dimostra di non riuscire a trovare un minimo di continuità: eliminato in quattro set dal qualificato belga Ruben Bemelmans.

Fuori dal torneo di Melbourne anche il croato Borna Coric, giovane promessa che tarda ad affermarsi. Coric, che si sarebbe trovato sulla strada di Nadal in un ipotetico terzo turno, è stato travolto in tre set dal non irresistibile australiano John Millman, che ora sfiderà il bosniaco Damir Dzumhur, giustiziere al quinto dell'italiano Paolo Lorenzi. Vittorie per 11-9 al set decisivo per l'argentino Diego Schwartzman e per il norvegese Casper Ruud, rispettivamente contro il serbo Dusan Lajovic e contro il qualificato francese Quentin Halys. In chiusura di programma, tutto secondo pronostico per Jo-Wilfried Tsonga, transalpino numero quindici del tabellone, che al secondo turno affronterà Denis Shapovalov, giovane canadese contro cui ha perso nettamente agli scorsi US Open. I risultati della sessione serale:

Nadal (1) - Estrella Burgos 6-1 6-1 6-1

Jarry - L. Mayer 2-6 6-7(1) 3-6

Millman - Coric 7-5 6-4 6-1

Lorenzi - Dzumhur (28) 6-3 6-2 6-7(5) 2-6 4-6

Schwartzman (24) - Ruud 2-6 6-3 5-7 6-4 11-9

Ruud - Halys (Q) 6-3 3-6 6-7(5) 7-5 11-9

Brown - Sousa 4-6 3-6 6-4 7-6(4) 1-6

McDonald (Q) - E. Ymer (Q) 6-4 6-3 4-6 6-1

Baghdatis - Bhambri 7-6(4) 6-4 6-3

Kyrgios (17) - Dutra Silva 6-1 6-2 6-4

King (Q) - Tsonga (15) 4-6 4-6 1-6

G. Melzer - Basilashvili 3-6 4-6 6-2 3-6

Bemelmans (Q) - Pouille (18) 6-4 6-4 6-7(4) 7-6(6)