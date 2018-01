Google Plus

Australian Open 2018 - Avanzano le favorite: ok Halep e Kerber, bene anche Karolina Pliskova

Dopo una prima giornata condita da diverse sorprese, a Melbourne si assiste a una sorta di restaurazione. A prendersi il palcoscenico, sono le principali giocatrici del circuito. La Rod Laver Arena ospita Ka.Pliskova e Halep. Per entrambe, affermazione in due set. La ceca controlla la Cepede Royg - 63 64 - mentre la rumena scioglie l'enigma Aiava. Qualche difficoltà, per la Halep, nel set d'apertura - 76(5) - pilota automatico nel secondo.

Kerber e Konta si costruiscono spazio nella Hisense. La tedesca, reduce dal titolo di Sydney - finale con la Barty, in precedenza sigilli con Safarova, V.Williams, Cibulkova e Giorgi - pericolosa mina vagante nell'economia del primo slam dell'anno, regola la connazionale Friedsam - 60 64. Johanna Konta, a Sydney preda delle variazioni della Radwanska, si sbarazza invece della Brengle. Non c'è partita, 63 61 per la britannica.

Scioglie gli interrogativi anche Caroline Garcia. La francese, costretta al ritiro prima del terzo set con la Cornet a Brisbane, doma la Witthoeft - 75 63.

Tornano al successo Bouchard e Keys. La canadese interrompe una striscia di sei sconfitte con la Dodin - 63 75 - l'americana trova la prima W dalla finale dell'US Open con la Stephens. 61 75 alla Wang. Firma importante per un tennis a stelle e strisce ridotto all'osso dopo i risultati di ieri. Confronto interessante quello tra Tomljanovic e Safarova, ha la meglio la ceca - 75 63.

La Lucic spegne la Rogers al terzo - 76(6) 57 62 - la Sevastova recupera un set alla Lepchenko - 36 63 62 - la Strycova sorvola la Ahn - 61 75

Altri risultati

Vesnina - Jabeur 63 64

Haddad Maia - Cabrera 76(3) 64

Vondrousova - Nara 75 64

Vekic - Hibino 75 63

Pera - Blinkova 62 62

Cirstea - Diyas 57 64 63

Alexandrova - Hercog 76(2) 64

Sasnovich - McHale 63 62

Arruabarrena - Hogenkamp 61 62