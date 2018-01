Australian Open 2018 - Fognini non sbaglia - Fognini Twitter

Fabio Fognini supera, secondo pronostico, il primo impegno a Melbourne. L'azzurro si impone in tre set sull'argentino Horacio Zeballos e di fatto ribadisce l'ottimo momento di forma dopo la semifinale a Sydney - KO con Medvedev, ma iniziale vantaggio di un set e un break. Resta immacolato il ruolino di Fognini con Zeballos, si tratta infatti del quarto successo in altrettante sfide. 64 64 75, questo il punteggio finale.

I due tennisti impiegano qualche minuto prima di entrare in via definitiva in partita. Si assiste così ad un break per parte, frutto di alcuni errori evitabili. Fognini sigilla il primo gioco, Zeballos replica nel secondo, quando Fabio perde la misura del dritto. Qualche minuto di equilibrio segue questa prima fase, il giocatore in risposta non riesce più ad incidere, l'ordine dei servizi determina il tabellino. 33. La spallata di Fognini nel settimo gioco, confeziona la rottura aprendo con un vincente e sfruttando poi le difficoltà del sudamericano. Il 30enne di Sanremo ribadisce rinnovata solidità mentale nel nono gioco, quando annulla la palla break e chiude i conti. 64.

Fognini sfrutta l'onda positiva per costruirsi un margine di sicurezza in apertura di secondo. Gode di un bagaglio tecnico superiore, di maggior propensione alla superficie. 20 rapido, con Zeballos alle corde. Il pericolo è dietro l'angolo, l'argentino è infatti giocatore solido. Coglie la palla al balzo per avvicinarsi, ma Fognini reagisce ad ogni problema con costrutto. La zona mediana del parziale è in costante equilibrio, ogni game termina ai vantaggi. Zeballos si salva sotto 42 e tiene la battuta, Fognini si oppone di classe a due palle break nel game seguente. Il braccio di Fabio è solido, l'ace certifica il secondo 64 di giornata.

Una rottura, ancora di stampo italiano, inaugura il terzo. Fognini sembra mettere una pietra sul confronto, ma Zeballos ha altre idee. Manca un pizzico di concretezza all'azzurro nel terzo gioco, quando non sfrutta tre occasioni in serie - quattro nel complesso - esponendosi al possibile recupero dell'argentino. Zeballos tira un profondo respiro e si lancia all'attacco. 33, con tre errori di Fognini. Rottura da una parte, rottura dall'altra. Zeballos commette un sanguinoso doppio fallo, prima di giocare un dritto sotto il livello di guardia. 53 Fabio, non basta ancora. Sequenza sudamericana, 55. Serve una scossa ulteriore, Fognini c'è. 65, poi due ace per mandare agli archivi il match. 75.