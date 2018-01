Australian Open, Zverev regola Fabbiano. Avanti Fognini e Goffin, out Raonic

Sascha Zverev. Fonte: Australian Open/Twitter

Si alza il sipario sulla parte bassa del tabellone maschile degli Australian Open 2018, quella più ricca di talento. Tra i giocatori più attesi di questa zona del seeding, il tedesco Alexander Zverev, giovane già pronto a grandi risultati: Sascha non ha tremato all'esordio, eliminando l'italiano Thomas Fabbiano in tre set (buona la prova dell'azzurro). Perde per strada un set, ma avanza anche David Goffin, testa di serie numero set, contro il qualificato teutonico Bachinger. Stesso discorso per Stan Wawrinka, al rientro in campo dopo sei mesi di assenza, che supera in quattro parziali il lituano Ricardas Berankis. Per quanto riguarda i colori italiani, bene Fabio Fognini, che non concede nulla all'argentino Horacio Zeballos, e Lorenzo Sonego, avanti da qualificato contro l'olandese Robin Haase. Fuori invece Matteo Berrettini, regolato in tre set dal francese Adrian Mannarino.

E' subito out anche il vincitore del torneo di Auckland, lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero venti del tabellone di Melbourne, sconfitto dal connazionale Fernando Verdasco. Ritiro per Mischa Zverev, lo scorso anno protagonista di una gran cavalcata in Australia: strada libera al giovane sudcoreano Hyeon Chung. Tra le teste di serie, non sbaglia lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, mentre il suo connazionale Feliciano Lopez non riesce a sorprendere l'americano Sam Querrey. Chi delude è Milos Raonic, il canadese evidentemente non al top della condizione. Tanti punti interrogativi sulla portata della sua partecipazione al primo Slam stagionale, fugati da una sconfitta contro un avversario non irresistibile come lo slovacco Lucas Lacko.

I risultati della sessione diurna:

Johnson - Kudla (Q) 7-6(5) 3-6 6-7(3) 2-6

Safranek - Vesely 4-6 3-6 3-6

Berrettini - Mannarino (26) 4-6 4-6 4-6

Bautista Agut (20) - Verdasco 1-6 5-7 5-7

Stebe - Marterer 0-6 3-6 4-6

Chardy - Sandgren 4-6 6-7(2) 2-6

Berankis - Wawrinka (9) 3-6 4-6 6-2 6-7(2)

Djokovic (14) - Young 6-1 6-2 6-4

Smyczek (WC) - Popyrin (WC) 6-3 6-7(14) 6-3 6-3

Donaldson - Ramos-Vinolas (21) 2-6 3-6 4-6

M. Zverev (32) - Hyeon Chung 2-6 1-4 ritiro

Kukushkin - Gojowczyk 3-6 3-6 1-6

Fabbiano - A. Zverev (4) 1-6 6-7(5) 5-7

Goffin (7) - Bachinger (Q) 6-7(3) 6-3 6-2 6-4

Benneteau - Daniel 6-7(6) 7-6(5) 6-4 6-1

Donskoy - F. Mayer 6-4 6-4 6-4

Zeballos - Fognini (25) 4-6 4-6 5-7

Querrey (13) - Lopez 6-3 6-4 6-2

Albot - Fucsovic 2-6 3-6 6-4 5-7

Kicker - Thompson 6-3 6-1 4-6 3-6 6-3

Lacko - Raonic (22) 6-7(5) 7-5 6-4 7-6(4)

Sonego (Q) - Haase 6-3 7-5 6-7(6) 7-5

Kwon (WC) - Struff 1-6 2-6 4-6