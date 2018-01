Australian Open, Tsonga resiste a Shapovalov. Avanti Seppi e Cilic

Jo-Wiflried Tsonga. Fonte: Australian Open/Twitter

Il match più atteso del primo mercoledì degli Australian Open di Melbourne era senza dubbio quello di secondo turno (parte alta del tabellone) tra Denis Shapovalov e Jo-Wilfried Tsonga. La sfida tra il giovane canadese e il francese (già andata in scena agl Us Open, con vittoria di Shapovalov), testa di serie numero quindici, non ha deluso gli appassionati, concludendosi al quinto set, parziale in cui ha prevalso il transalpino, con lo score di 7-5. Per larghi tratti della partita Shapovalov ha dato spettacolo, ritrovandosi in due occasioni avanti di un set (splendido il terzo, vinto per 6-1), senza però riuscire a chiudere l'incontro. Qualche titubanza di troppo nel quarto parziale, perso al tie-break, e nelle fasi conclusive del quinto set (avanti 3-0, poi rimontato), sono costate al canadese la partita: vince e avanza dunque Tsonga, che al prossimo turno se la vedrà con uno tra l'australiano Nick Kyrgios e il serbo Viktor Troicki.

Bene Andreas Seppi, che tiene alta la bandiera italiana a Melbourne Park. L'altoatesino non ha sbagliato pressochè nulla contro il giapponese Nishioka, qualificandosi per il turno successivo, in cui incontrerà il croato Ivo Karlovic, salvatosi solo al quinto set, con lo score di 12-10, nel suo match contro un altro nipponico, Yuichi Sugita. Tra le teste di serie, avanti Marin Cilic, numero sei del seeding, che ha disposto a piacimento del portoghese Joao Sousa, e che ora attende l'americano Ryan Harrison, recente finalista a Brisbane e oggi giustiziere del terraiolo uruguagio Pablo Cuevas, testa di serie numero trentuno. Non sbagliano il bosniaco Damir Dzumhur, che si simpone sull'australiano John Millman, e il lussemburghese Gilles Muller, costretto agli straordinari dal tunisino Malek Jaziri. Da segnalare infine l'uscita di scena dell'uzbeko Denis Istomin, che lo scorso anno eliminò Novak Djokovic, oggi sconfitto nettamente dal britannico Kyle Edmund, e il ritiro del francese Gilles Simon, che ha lasciato strada libera allo spagnolo Pablo Carreno Busta.

Millman - Dzumhur (28) 5-7 6-3 4-6 1-6

Carreno Busta - Simon 6-2 3-0 ritiro

Jaziri - Muller (23) 5-7 4-6 7-6(5) 6-3 2-6

Cuevas (31) - Harrison 4-6 6-7(5) 4-6

Sousa - Cilic (6) 1-6 5-7 2-6

Shapovalov - Tsonga (15) 6-3 3-6 6-1 6-7(4) 5-7

Edmund - Istomin 6-2 6-2 6-4

Basilashvili - Bemelmans (Q) 7-5 6-1 6-3

Nishioka - Seppi 1-6 3-6 4-6

Karlovic - Sugita 7-6(3) 6-7(3) 7-5 4-6 12-10